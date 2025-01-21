Kartalkaya’daki Otel Faciasında Ulaşılamayan İsimlerden Biri de Sözcü Yazarı Nedim Türkmen ve Ailesi
Kartalkaya’daki Otel Faciasında Ulaşılamayan İsimlerden Biri de Sözcü Yazarı Nedim Türkmen ve Ailesi
Bolu Kartalkaya’daki Kayak Merkezinde bulunan bir otelde gece saatlerinde başlayan yangında ölü sayısı 10, yaralı sayısı da 32 olarak açıklandı. Otelde olan birçok kişiye ise ulaşma çalışmaları devam ederken haber alınamayan isimlerden birinin de Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen ve ailesi olduğu ortaya çıktı.
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Türkiye güne bir facia haberi ile uyandı. Bolu Kartalkaya’daki Kayak Merkezinde bulunan bir otelde gece saatlerinde başlayan yangın henüz söndürülemedi.
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Son yapılan açıklamalara göre ölü sayısı 10, yaralı sayısı da 32. Otelde olan birçok kişiye de ulaşılamıyor!
Ulaşılamayan kişilerden biri de Sözcü gazetesi yazarlarından Nedim Türkmen.
İtfaiye ekiplerinin sabah 03.27'de başlayan yangına müdahalesi sürerken SÖZCÜ yazarı Nedim Türkmen de facianın yaşandığı oteldeydi.
Ailesiyle birlikte otelde olan Türkmen'e sabahtan bu yana ulaşılamıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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