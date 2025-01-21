Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınında 13. Kat Detayı: AK Partili İsmin Ailesine Ulaşılamıyor!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otel Yangınında 13. Kat Detayı: AK Partili İsmin Ailesine Ulaşılamıyor!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki büyük bir otelde meydana gelen yangında facianın net sonuçları henüz belirlenemezken 13. kat detayı ortaya çıktı.
Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğu bunlardan birinin de AK Parti Bolu eski milletvekili Mehmet Güler’in kızı, damadı ve torunu olduğunu belirtti.
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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında son belirlemelere göre 10 kişi öldü 32 yaralı var.
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Otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.
Gece saatlerinde başlayan yangında söndürme çalışmaları hala devam ederken 13. Kat detayı ortaya çıktı.
Gazeteci Caner Güngör tv100 canlı yayınında verdiği bilgilerde 13. katta ulaşılamayan insanlar olduğu bunlardan birinin de AK Parti Bolu eski milletvekili Mehmet Güler’in kızı, damadı ve torunu olduğunu belirtti.
İşte Caner Güngör’ün açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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