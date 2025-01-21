Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otelde Çıkan Yangında Camdan Atlayarak Kurtulduğu Anlar Kamerada
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otelde Çıkan Yangında Camdan Atlayarak Kurtulduğu Anlar Kamerada
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Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.
İşte kameralara yansıyan o anlar...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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