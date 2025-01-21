onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otelde Çıkan Yangında Camdan Atlayarak Kurtulduğu Anlar Kamerada

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Otelde Çıkan Yangında Camdan Atlayarak Kurtulduğu Anlar Kamerada

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 09:20

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınından kurtulmak isteyen bir kişi, çarşafları birbirine bağlayarak pencereden atladı. Bu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

İşte kameralara yansıyan o anlar...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın