Yangından Sonra İlk Görüntüler: Kartalkaya’daki Otelin İçi ve Havadan Görüntüleri Paylaşıldı

Ülkemizin önemli turizm noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bugün sabah saatlerinde yaşanan yangından sonra 234 kişinin konakladığı otelin son görüntüleri paylaşıldı. Sabah 04.00 sularında otelin restoran bölümünde çıkan yangının hızla ilerlemesi sonucu acı kayıplar yaşadık. Şu an için aktarılan bilgilerde ölü sayısının 10, yaralıların ise 32 kişi olduğu söyleniyor. Detaylı açıklama için gözler Bolu Valiliği’nde. Şimdiyse yangının söndürülmesiyle birlikte otelin içi ve havadan görüntüleri paylaşıldı.