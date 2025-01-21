Yangından Sonra İlk Görüntüler: Kartalkaya’daki Otelin İçi ve Havadan Görüntüleri Paylaşıldı
Yangından Sonra İlk Görüntüler: Kartalkaya’daki Otelin İçi ve Havadan Görüntüleri Paylaşıldı
Ülkemizin önemli turizm noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bugün sabah saatlerinde yaşanan yangından sonra 234 kişinin konakladığı otelin son görüntüleri paylaşıldı. Sabah 04.00 sularında otelin restoran bölümünde çıkan yangının hızla ilerlemesi sonucu acı kayıplar yaşadık. Şu an için aktarılan bilgilerde ölü sayısının 10, yaralıların ise 32 kişi olduğu söyleniyor. Detaylı açıklama için gözler Bolu Valiliği’nde. Şimdiyse yangının söndürülmesiyle birlikte otelin içi ve havadan görüntüleri paylaşıldı.
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Restoran bölümünde çıkan yangının yayılmasıyla birlikte yaşanan felaket birçok can kaybına sebep oldu.
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Gazeteci Nedim Türkmen, AK Parti Bolu eski milletvekili Mehmet Güler’in kızı, damadı ve torunu da otelde konakladığı bilinen ve haber alınamayanlar arasında.
Havadan görüntüler 👇
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olayla ilgili, “Otelde yangın merdiveni var mıydı bilmiyoruz. Burası bakanlık ruhsatlı bir oteldi. Vali Bey’in açıklama yapması daha doğru olacaktır” şeklinde açıklama yaptı.
Otelin içinden görüntüler 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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