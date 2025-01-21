Kartalkaya Otel Yangınından Kurtulan Vatandaş O Anları Gözyaşlarıyla Anlattı: “Hiçbir Güvenlik Önlemi Yoktu”

04.00 sularında Bolu’nun önemli turizm noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki büyük otellerden birinde meydana gelen yangında kabus dolu anlar yaşandı. Son açıklamalara göre ölü sayısı 10, yaralı sayısı ise 32. Yangının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ölü sayısı daha fazla ama resmi açıklamayı Vali Bey’in yapması daha doğru olacaktır” şeklinde açıklama yaptı. Yangın geçtiğimiz saatlerde kontrol altına alındı. Otel misafirlerinden bir vatandaş o anları Ekol TV’ye anlattı.