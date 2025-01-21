Kartalkaya Otel Yangınından Kurtulan Vatandaş O Anları Gözyaşlarıyla Anlattı: “Hiçbir Güvenlik Önlemi Yoktu”
Kartalkaya Otel Yangınından Kurtulan Vatandaş O Anları Gözyaşlarıyla Anlattı: “Hiçbir Güvenlik Önlemi Yoktu”
04.00 sularında Bolu’nun önemli turizm noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki büyük otellerden birinde meydana gelen yangında kabus dolu anlar yaşandı. Son açıklamalara göre ölü sayısı 10, yaralı sayısı ise 32. Yangının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ölü sayısı daha fazla ama resmi açıklamayı Vali Bey’in yapması daha doğru olacaktır” şeklinde açıklama yaptı. Yangın geçtiğimiz saatlerde kontrol altına alındı. Otel misafirlerinden bir vatandaş o anları Ekol TV’ye anlattı.
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234 kişinin konakladığı bilinen otelin restoran bölümünde meydana gelen yangınla ilgili son gelişmeler için gözler Bolu Valiliği’nde.
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Yangından kurtulan otel misafirlerinden bir vatandaş yaşananları Ekol TV’ye anlattı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan vatandaş, “Kendimizi zor kurtardık, biz iyiyiz ancak çocuklarımızın arkadaşlarının ailelerinden haber alamadık” dedi.
Otelde hiçbir güvenlik önlemi olmadığını belirten vatandaş, “Ne yangın merdiveni, ne duman dedektörü, ne yangın tüpü vardı.” sözlerini de ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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