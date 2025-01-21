Faciayı Anbean Yaşamış: Mahsun Kırmızıgül Kızıyla Gittiği Kartalkaya'daki Yangına Şahit Olduğunu Anı Anlattı!
Faciayı Anbean Yaşamış: Mahsun Kırmızıgül Kızıyla Gittiği Kartalkaya'daki Yangına Şahit Olduğunu Anı Anlattı!
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu. Hayatını kaybeden vatadandaşların olduğu yanan otelin hemen yanında kızıyla konaklayan Mahsun Kırmızıgül yaşadığı korku dolu anları Ekol Tv'ye anlattı.
Apar topar İstanbul'a döndüğü söyleyen Kırmızıgül açıklamalarıyla facianın boyutunu gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 3.30 sularında bir yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatlerdir devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Faciaya uykusunda yakalanan 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişinin de yaralandığı haberleri yürekleri sızlattı.
Mahsun Kırmızıgül de yarıyıl tatilini fırsat bilip kendini kayak merkezine atan ünlülerden oldu. 8 yaşındaki kızı Lavin ile birlikte Bolu Kartalkaya'ya giden ünlü şarkıcı korku dolu anlar yaşadı.
Yanan otelin hemen yanında konaklayan Mahsun Kırmızıgül yaşanan faciayı Ekol TV’ye anlattı. "Büyük bir can pazarı yaşanıyordu" diyen ünlü şarkıcının açıklamaları gündem oldu.
"Gece yarısı korkunç bir yangın sesiyle güne uyandık, sadece 50 metre ötemizde gerçekten büyük bir can pazarı yaşandı. İçeride neler yaşandığını düşünmek bile istemiyorum, insanın içini sızlatıyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın