"Ekmek Aslanın Değil, Ayşe Barım'ın Ağzında!" Demişti: Oyuncu Nedim Saban İfadeye Çağırıldı!
"Ekmek Aslanın Değil, Ayşe Barım'ın Ağzında!" Demişti: Oyuncu Nedim Saban İfadeye Çağırıldı!
Gündemi çalkalamaya devam eden dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları hakkında sosyal medyada sayısız paylaşım yapılmıştı. Söz konusu iddiaları ihbar kabul eden İstanbul Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.
Bu süreçte ünlülerin menajeri Ayşe Barım'a tepki gösteren isimlerden biri de Nedim Saban olmuştu. Pointer'in özel haberine göre; 'Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında!' diyen Nedim Saban ifadeye çağırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç haftadır, dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarının ve birçok farklı konunun ortaya atılmasıyla büyüyen kaosa şahit oluyoruz. Ortalığı ayağa kaldıran Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddiaların ardından savcılık da harekete geçmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılan ünlü menajer Ayşe Barım'a destek olanlar kadar sert çıkışanlar da olmuştu.
Sert sözler sarf eden isimlerden biri de Nedim Saban olmuştu. "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum." diyen Saban gündemi bir kez daha hareketlendirmişti.
"Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım taifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması" diyerek kısa sürede dikkat çekmişti.
Pointer'in özel haberine göre; Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Nedim Saban Perşembe günü ifadeye çağrıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın