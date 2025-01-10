Hakkında Soruşturma Başlatılan Ayşe Barım'a Bir Suçlama da Nedim Saban'dan: ''Ağzı Tiyatrodan da Sulandı''
Hakkında Soruşturma Başlatılan Ayşe Barım'a Bir Suçlama da Nedim Saban'dan: ''Ağzı Tiyatrodan da Sulandı''
Dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları TV100 yazarı Fuat Uğur'un yayınladığı yazıyla birlikte gündemde bomba etkisi yarattı.
Ayşe Barım ve ID İletişim'i odak noktası alan iddialar kısa sürede şirket tarafından yalanlanmıştı. Ajans bünyesindeki oyuncular da bu iddiaların 'ahlak dışı' olduğunu belirtmişti. Kısa süre içerisinde manşetleri saran iddialara oyuncu sektöründen gelen tepkiler de büyümüştü. Son olarak konuya oyuncu Nedim Saban da dahil oldu. Saban Ayşe Barım'ın adının tiyatro sektöründe de geçtiğini söyledi.
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TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı ve dizi sektöründeki tekelleşmeyi ele alan iddialar günlerdir gündemden düşmüyor. ID İletişim ve Ayşe Barım'ın başrolünde yer aldığı iddialar ise tüm dizi sektörünün, sosyal medyanın ve Türk oyuncuların sessizliğini bozmasına neden oldu.
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Hazal Kaya başta olmak üzere, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal gibi isimlerden iddialara dair tepkiler gelmiş ve oyuncular resmen ateş püskürmüştü.
Konu dallanıp budaklanmaya devam ederken geçtiğimiz dakikalarda Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı. Hemen ardından da tiyatrocu Nedim Saban'ın yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
İstanbul'da Tiyatrokare adlı tiyatroyu kuran ve bu tiyatroda sahnelenen birçok oyunun prodüktörlüğünü, yönetmenliğini yapan Nedim Saban, Barım hakkında "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında! Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum." ifadesiyle yeni iddialarda bulundu.
Nedim Saban'ın o paylaşımını sizin için şöyle bırakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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