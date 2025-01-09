Serenay Sarıkaya Kendisi, ID İletişim ve Menajeri Hakkında Çıkan İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu!
Serenay Sarıkaya Kendisi, ID İletişim ve Menajeri Hakkında Çıkan İddialarla İlgili İlk Kez Konuştu!
ID iletişim ve ünlü isimlerin menajeri hakkında ortaya atılan iddialar gündemi sallarken ortalık oyuncuların gösterdiği tepkilerle çalkalanıyor. İddiaların odak noktası olan Serenay Sarıkaya ve ID İletişim iddaları geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından yalanlamıştı. Serenay Sarıkaya hakkında çıkan haberlerle ilgili ilk defa konuştu. Hukuki işlem başlattıklarını Gazetemagazin’e açıklayan oyuncu iddialara ‘tuhaf ve akıl almaz şeyler’ diyerek tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde magazin manşetleri ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan isimle ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. Geçtiğimiz gün ID İletişim bu asılsız iddiaları yaptığı açıklamayla yalanlamış, ardından Hazal Kaya başta olmak üzere, Ezgi Mola, Mert Yazıcıoğlu, Sinem Kobal gibi isimlerden konuya dair tepkiler gecikmemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcu Biricik ve Afra Saraçoğlu konunun magazin gündemi haline gelmesinden yakınırken Metin Akdülger de sosyal medya hesabından olaya dair düşüncelerini paylaşmıştı.
Serenay Sarıkaya da herkesi şoke eden olaya dair cevabını ID İletişim tarafından yapılan resmi açıklamayı Instagram hesabından paylaşarak vermişti.
Geçtiğimiz dakikalarda ortaya atılan iddiaların ardından ilk defa kameralara yakalanan Serenay Sarıkaya muhabirlerin sorularını yanıtladı.
"O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullanan Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialara cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın