ID İletişim ve Ünlü İsimlerin Menajeri Ayşe Barım Hakkında Ortaya Atılan İddialara Hazal Kaya Ateş Püskürdü
ID İletişim ve Ünlü İsimlerin Menajeri Ayşe Barım Hakkında Ortaya Atılan İddialara Hazal Kaya Ateş Püskürdü
Ünlü isimlerin menajerliğini yapmasıyla bilinen Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz gün TV100 tarafından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi oturdu. Geçtiğimiz dakikalarda İD İletişim'den oyuncularla ilgili ortaya atılan iddialara dair açıklama geldi. Menajerlik şirketi Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlarken yargı yoluna başvuracağını belirtti. Şirket bünyesindeki oyunculardan biri olan Hazal Kaya Ayşe Barım'a destek çıkarak şirket hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.
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Pek çok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve İD İletişim'in ortaklarından olan Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz gün ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi oturdu.
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İD İletişim ve bünyesindeki pek çok oyuncuyu zan altında bırakan iddialar gözlerin hem Ayşe Barım'a hem de Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Aslı Enver, Fahriye Evcen gibi şirketin menajerliğini üstelendiği ünlü isimlere dönmesini sağlamıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda ID İletişim'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları "Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız." sözleriyle yalanladı.
Hazal Kaya da şirketin yaptığı açıklamanın ardından "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ortaya atılan iddialara ses çıkardı.
"İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değinmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarım" ifadeleriyle sözlerini bitiren Hazal Kaya'nın o açıklamasını şöyle bırakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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