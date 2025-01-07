Okulu Bitirmeye Yeminli: Akademik Hayat Denince Bir Numara Olan Nazlı Sabancı'dan 'Final Haftası' Paylaşımı!
Okulu Bitirmeye Yeminli: Akademik Hayat Denince Bir Numara Olan Nazlı Sabancı'dan 'Final Haftası' Paylaşımı!
Sosyetenin bir numaralı magazin figürlerinden olan Sabancılar yine adlarından bahsettiriyor. Her hareketiyle odak noktası olmayı başaran cemiyetin en bilinen ailesi ve üyeleri sık sık manşetlere yerleşiyor. Hal böyle olunca Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı'yı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla anıyoruz.
Bir süre önce okula dönen Nazlı Sabancı beraberinde Hande Erçel'i de akademik hayata itmiş, ikinin okul temalı paylaşımları sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Final haftası gelen Nazlı Sabancı okuldan yaptığı paylaşımla yine adından bahsettirdi.
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Cemiyetin en ünlü, en göz önünde isimlerinden biri olan Sabancıları zaman zaman çenemizi yoran harcamalarıyla zaman zaman da gündemde bomba etkisi yaratan olaylarla duymaya alıştık.
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Sabancıların gündeme gelmesindeki bir diğer etken ise paylaşımlarıyla adlarından bahsettiren Nazlı Sabancı ve Hakan Sabancı'nın biricik sevgilisi Hande Erçel bildiğiniz gibi.
Bir yanda Sabancıların gelini diğer yanda müstakbel gelin adayı olunca ikiliyi konuşmamak nerdeyse imkansız... Fakat yaptıkları okul paylaşımlarıyla gözlere sokulan bu kareler ayrı olay olmuştu hatırlarsanız.
Arzu Sabancı kurallarına uymaya çalışan Nazlı Sabancı ve Hande Erçel'in okuldan yaptıkları kareler goygoyculara malzeme çıkartmıştı. Sabahın 8.30'unda okuldan yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Sabancı'yı da eğitim aşkıyla görmeye alıştık.
"O okul bitecek!" mesajı veren isim yine Nazlı Sabancı oldu! Finaller temalı paylaşımıyla bir yandan okul hayatına devam ettiğini takipçilerine kanıtlayan Nazlı Sabancı'nın o paylaşımını şöyle bırakalım.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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