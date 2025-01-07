Okulu Bitirmeye Yeminli: Akademik Hayat Denince Bir Numara Olan Nazlı Sabancı'dan 'Final Haftası' Paylaşımı!

Sosyetenin bir numaralı magazin figürlerinden olan Sabancılar yine adlarından bahsettiriyor. Her hareketiyle odak noktası olmayı başaran cemiyetin en bilinen ailesi ve üyeleri sık sık manşetlere yerleşiyor. Hal böyle olunca Arzu Sabancı'nın biricik gelini Nazlı Sabancı'yı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla anıyoruz.

Bir süre önce okula dönen Nazlı Sabancı beraberinde Hande Erçel'i de akademik hayata itmiş, ikinin okul temalı paylaşımları sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Final haftası gelen Nazlı Sabancı okuldan yaptığı paylaşımla yine adından bahsettirdi.