Narin'in Anısına Sıfır Tolerans Şarkısını Söyleyerek Tepki Çeken Hadise'yi Goygoyuna Alet Eden X Kullanıcıları
Hadise'nin son zamanlarda adını manşetlerde görmediğimiz gün olmuyor desek yeridir. Yaptığı açıklamalarla, ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizisiyle ve eski defterleri kişilerin adlarını vermeden açmasıyla derken kendisi sürekli adından bahsettiriyor.
Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söylemeden önce Narin'den bahsetmesiyle gündeme gelen ve sosyal medyaya damga vuran Hadise büyük bir tepki ile baş başa kalmıştı. Açıklama yapsa da eleştirilerin önünü alamayan Hadise'nin bu hareketi X kullanıcılarının diline düştü. Emekliye yapılan zam oranından tutun da Ferdi Tayfur'un vefatına kadar her konuda ünlü isme göndermede bulunuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Birbirinden farklı konulara dair yaptığı açıklamalar ve aldığı cesur hamlelerle magazin gündemini şekillendiren Hadise sadece müziğiyle değil, sahneleri, oyunculuk deneyimi ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
Son olarak yıllardır jüriliğini yaptığı O Ses Türkiye'nin Yılbaşı Özel programında karşımıza çıkan Hadise'nin gece boyunca kırdığı potlardan tutun da en küçük mimiğine kadar birçok tutumu tepkilerin odak noktası olmuştu.
Sosyal medyaya damgasını vuran Hadise'nin program sonunda sahnede Sıfır Tolerans parçasını söylemeden önce şarkıyı 8 yaşında katledilen Narin'e adaması ise eleştirileri beraberinde getirmişti.
Kendisi aldığı tepkiler karşısında yanlış anlaşıldığını söylemesine rağmen X halkının diline düştü bir kere... X kullanıcıları tarafından başlayan goygoyun kurbanı olan Hadise'nın adı her talihsiz haberin altında geçmeye başladı.
Emekliye yapılan zam oranından tutun da Ferdi Tayfur'un vefatına kadar her konuda ünlü isme göndermede bulunan X kullanıcıları olayın goygoyunu alevlendirdi!
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