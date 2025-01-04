Narin'in Anısına Sıfır Tolerans Şarkısını Söyleyerek Tepki Çeken Hadise'yi Goygoyuna Alet Eden X Kullanıcıları

Hadise'nin son zamanlarda adını manşetlerde görmediğimiz gün olmuyor desek yeridir. Yaptığı açıklamalarla, ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdiği dizisiyle ve eski defterleri kişilerin adlarını vermeden açmasıyla derken kendisi sürekli adından bahsettiriyor.

Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söylemeden önce Narin'den bahsetmesiyle gündeme gelen ve sosyal medyaya damga vuran Hadise büyük bir tepki ile baş başa kalmıştı. Açıklama yapsa da eleştirilerin önünü alamayan Hadise'nin bu hareketi X kullanıcılarının diline düştü. Emekliye yapılan zam oranından tutun da Ferdi Tayfur'un vefatına kadar her konuda ünlü isme göndermede bulunuldu. Gelin detaylara birlikte bakalım!