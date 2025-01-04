Nez Fenerbahçe Kongre Üyesinin Kendisine Yaptığı Ahlaksız Teklifi İfşalamıştı: Ali Koç'tan İlk Açıklama Geldi!
Nez Fenerbahçe Kongre Üyesinin Kendisine Yaptığı Ahlaksız Teklifi İfşalamıştı: Ali Koç'tan İlk Açıklama Geldi!
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/nez-e-ahlaks...
Gündeme geçtiğimiz aylarda Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı kısa süreli fakat bir hayli olaylı ilişkiye düşen Nez'in adı manşetlerden eksik olmuyor. Geçtiğimiz gün, Fenerbahçe kongre üyesi olduğunu iddia eden kişinin Nez'e attığı “3000-4000 dolara neler olabilir mesela Nez hanım” mesajı gündeme bomba gibi oturmuştu. Ahlaksız teklif mesajlarını ifşalayan şarkıcı tepkisini dile getirince mesajıları gönderen kişiye Ali Koç tarafından 'kongre üyeliği askıya alınsın' talimatı verildiği öğrenildi.
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Şimdilerde iddialı dansları ve sahne tarzıyla adını duymaya alıştığımız fakat bir zamanlar Sakın Ha, Turkish Delight gibi parçalarla 2000'li yılları sallayan Nez yine gündeme bomba gibi bir olayla düştü.
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Geçtiğimiz yaz Rüştü Onur Atilla ile yaşadığı aşkla gündeme düşen, oyuncunun evliliğinin bitmesi üzerine yaptıkları açıklamlarla magazin manşetlerinde bir hayli kalan çiftimiz kısa süre sonra ayrılık kararı almıştı.
Geçtiğimiz gün kendisi bambaşka bir olayla gündeme gelmiş, Nez kendisine atılan “3000-4000 dolara neler olabilir mesela Nez hanım” şeklindeki ahlaksız teklif mesajlarını ifşa etmişti.
Sosyal medya profilinde Fenerbahçe kongre üyesi yazan şahısla ilgili "Şu şahısa siz de iki cümle yazın lütfen, yettiniz artık" şeklinde çıkışan Nez fena öfkelenmişti.
"Biraz terbiye öğretelim" yazarak videoyla açıklama yapan Nez, "Utanmadan bir de çoluğunun çocuğunun fotoğrafı da var orada. Siz nasıl insansınız bilmiyorum. İnsan demeye hak getire. İfşa edin arkadaşlar böyle tipleri!" ifadelerini kullandı.
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Yaşananların ardından Ç.Ö. adlı kişi hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Derhal kongre üyeliği askıya alınsın ve stadlara alınmasın" talimatı verdiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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