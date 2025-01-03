22 Yaş Küçük Sevgilisiyle Paylaşım Yapan Bülent Şakrak'a Ceyda Düvenci'den Güçlü Mete'yle Misilleme mi Geldi?
Şimdilerde hayatlarına kaldıkları yerden, yeni ilişkileriyle devam eden Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti bir zamanların gözde çiftlerindendi. Kurdukları aileleriyle ve paylaşımlarıyla herkesi kendilerine hayran hayran baktıran çift 2023 senesinde yollarını ayırmıştı.
Şimdilerde gündem sevgilisi Güçlü Mete ve yaptığı aşk dolu paylaşımlarla gelen Ceyda Düvenci'nin ardından Bülent Şakrak'ın kapısını da yeni bir aşk çaldı! Yeni yıla girmesiyle yeni aşk bombasını patlatan Bülent Şakrak 25 yaşındaki Burcu Kirman'la yaşadığı aşkı yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Geçtiğimiz gün kalpli emojilerle birbirini paylaşan çifte Ceyda Düvenci'den sevgilisiyle kısasa kısas paylaşımı geldi...
2023 yılının Temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, gündeme bomba gibi oturmuş yollarını ayıran çiftin bu kararı adeta aşka olan inancımızı sorgulatmıştı.
2015 yılında dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, imrenerek bakılan çiftlerden olmalarının yanı sıra çocuklarıyla ve kurdukları aile ile gözlerden kalpler çıkartıyordu.
Düvenci'nin eski eşi Engin Akgün'den olan kızı Melisa'yla ve oğlu Okan Ali ile yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiren Bülent Şakrak'ın o karelerine resmen beğeni yağıyordu.
Uzun süreli evliliklerini bitirmelerinden ardından Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ikilisini başka isimlerle görmeye başlamıştık. Düvenci'nin Güçlü Mete ile yaşadığı ilişki gündeme damga vurmuştu.
Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete'yle aşk yaşarken Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye adım atmış fakat ikili kısa sürede ayrılık kararı almıştı.
Ardından Şakrak 2025 senesine girmemizle yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış, kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la birlikteliğini bu kareyle duyurmuştu.
Aşklarını hemen gözler önünde yaşamaya başlayan Kirman ve Şakrak ikilisinden geçtiğimiz gün kalpli bir paylaşım geldi. Yaş farkları yüzünden tepki çeken Bülent Şakrak ise sessizliğini 'Gibi' dizisinden bir kesit paylaşarak bozmuştu.
Ceyda Düvenci ise Şakrak'ın selfie paylaşımından kısa bir süre sonra Güçlü Mete'yle yeni bir paylaşım yaptı. Akıllara da Düvenci'nin bu paylaşımının altında bir gönderme olup olmadığı düştü tabii!
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