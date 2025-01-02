Hepimizin Gözü Onu Aradı: Aslı Enver ve Eda Ece'nin Aileleriyle Verdiği Yılbaşı Pozu Hayallere Daldırdı
Hepimizin Gözü Onu Aradı: Aslı Enver ve Eda Ece'nin Aileleriyle Verdiği Yılbaşı Pozu Hayallere Daldırdı
Eda Ece, eşi Buğrahan Tuncer ve kızı Mina İpek'le kurduğu minik ailesiyle hayranlık uyandırmaya devam ederken biricik dostu Aslı Enver de dünyalar tatlısı kızı Elay ve biricik eşi Berkin Gökbudak'la beğeni topluyor.
Yeni yılı birlikte karşılayan ünlülerimizden biri de Aslı Enver ve Eda Ece olmuştu. Geceden birlikte pozlarını paylaşan isimler yine sosyal medyada adlarından gıptayla bahsettirdiler. Aslı Enver kucağındaki Mina'yla Eda Ece'ye ikizi kadar benzetilirken paylaşım görenleri yine hayallere daldırdı.
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Ünlüler dünyasında pek çok arkadaşlık örneği görsek de, Aslı Enver ve Eda Ece’nin kardeş gibi dostlukları her zaman ayrı bir yere sahip! İki güzel oyuncu, sadece kariyerlerinde değil, dostluklarının yanı sıra aileleriyle de göz kamaştırmayı başaran isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Eda Ece ve Aslı Enver'in minik kızları Mina İpek ve Elay da bir yandan şirinlikleriyle gönülleri fethediyor! Sevimliklikleriyle yüzümüzde gülücükler bırakırken, yan yana geldiklerinde adeta gözlerimizden kalpler çıkıyor.
Aslı Enver biricik eşi Berkin Gökbudak'la yaptığı evlilikle bir de kucağına aldığı dünya tatlısı kızıyla herkesleri kendine gıptayla baktırmaya devam ederken yılbaşı paylaşımlarıyla da hepimizi resmen eritmişti!
Sene boyunca kızlarıyla yaptıkları paylaşımlarla görenleri kendilerine hayran bırakan Enver ve Ece arkadaşlığı gözlerden kalpler çıkartırken yıl sonunda da yapacaklarını yaptılar...
Yılbaşında bir araya gelen ailelerin verdikleri pozlar da sosyal medya kullanıcılarını yine çok başka hayallere sürükledi! Gözler Elay'ı ararken X kullanıcılarının yorumları da gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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