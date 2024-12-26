Pelin Akil'in İkiz Kızlarına Hamileliğiyle İlgili "Tüplettiniz mi?" Sorusunu Yönelten Okan Bayülgen Dumur Etti
Pelin Akil'in İkiz Kızlarına Hamileliğiyle İlgili "Tüplettiniz mi?" Sorusunu Yönelten Okan Bayülgen Dumur Etti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=y7HD9...
Alin ve Lina isminde birbirinden tatlı ikiz kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti zaman zaman mutlu aileleriyle ve paylaşımlarıyla konuştuğumuz çiftlerden biri.
Geçtiğimiz haftalarda Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Pelin Akil, Okan Bayülgen'le yaşadığı diken üstünde dakikalarla dikkat çekmişti. Oyunculuğun yani sıra bir yandan da influencerlık yapan Pelin Akil program sırasında gelen reklam sorularıyla epey bir ter dökmüştü.
Oyuncunun ikiz kızları olduğunu öğrenen Okan Bayülgen'in kırdığı potlar şok üstüne şok geçirtti!
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Sette tanışıp arkadaşlarını aşka dönüştüren ve şimdilerde magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan sık sık boşanma iddialarına karışsa da gerek paylaşımlarıyla gerek de yan yana duruşlarıyla herkese cevaplarını veriyor.
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2016'da nikah masasına oturup 2019'da da Alin ve Lina ismindeki ikiz kızlarını kucaklarına alan oyuncu çift o zamandan beri sosyal medyanın favorilerinden olmayı sürdürüyor.
Kızlarını büyütmenin yanı sıra ekranlarda da boy göstererek kariyerine devam eden Pelin Akil şimdilerde "Rota Yeniden Oluşturuldu" isimli müzikalle adından bahsettiriyor.
Geçtiğimiz haftalarda Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne konuk olan Pelin Akil, hem müzikali hem de kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Program sırasında Pelin Akil'in oyunculuğun yanı sıra sürdürdüğü influencer'lığı hakkında da sorular soran Okan Bayülgen'in iş birliklerine kızlarını dahil edip etmediği hakkındaki soruları ve "Çocuklarınız sizi dava edecekler!" gibi ifadeleri akıllarda kalmıştı.
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Bayülgen program sırasında Akil'e önce evliliğiyle ilgili sorular yöneltiyor. Anıl Altan'la evliliği hakkında "Çok sene olmuş... " diyen Bayülgen'e "Evet ikiz çocuklarım var." şeklinde cevap veren Akil, bir anda neye uğradığını şaşırdı.
İkiz kızlar hakkında "Tüplettiniz mi? Yoksa kendiliğinden mi oldu?" sorusunu soran Bayülgen'e gülerek cevap veren Pelin Akil "Yok, şok olduk. Tesadüf..." dedi.
Kullanılan tabir yüzünden programdaki konukların kahkahaya boğulması üzerine "Tüpletmek ayıp bir şey değil, çok kullanılıyor" şeklinde açıklama yapan Okan Bayülgen sözü oyuncuya bıraktı.
Yaşananları ve Pelin Akil'in ikiz bebek haberine verdiği tepkiyi sizin için şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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