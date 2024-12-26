Edep Sen Ne Güzel Şeysin: Aşkı Marlon Eski Sevgilisiyle Noel Kutlarken Şeyma Subaşı Evde Oturup Tespih Çekti
Gündeme birçok konuyla olduğu gibi aşk hayatıyla da sıklıkla düşen Şeyma Subaşı her yeni paylaşımıyla görenleri şaşırtmayı başarıyor. Magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden olan Subaşı geçtiğimiz aylarda mentalini toplayıp hem yeni bir aşka adım atmış hem de yeni marka müjdesi vermişti. Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti. Kendisi ikilinin spor yaptığı anlardan tutun da yatak keyiflerine kadar birçok anı sosyal medya hesabına konu etmişti.
Fakat bir süredir paylaşım yapmayan çiftin ayrıldığı iddiaları son günlerde kol gezmeye başladı. Marlon eski sevgilisi ve kızıyla Noel pazarında görüntülenirken Şeyma Subaşı evde tespih çektiği anları paylaştı.
Yaşadığı aşkla hayatımıza giren, ardından paylaşımlarıyla adından bahsettirmeye başlayan, şimdilerde de yine ilişkileriyle konuşulan Şeyma Subaşı ayrılık iddialarıyla gündemde.
Sosyal medya fenomeni haline gelen ve her paylaşımıyla tüm gözleri üzerine çeken Subaşı manşetlerde Meedo'su ile kaldıktan sonra herkes kendi yoluna diyerek aşk defterini bir süreliğine kapatmıştı.
Bu süreçte sık sık farklı aşk iddialarına karışsa da, ünlü isimlerle birlikte görüldüğü söylentileri çıksa da kendisi şaşkınlıkla takip edilen sosyal medya paylaşımlarına, tatillerine ve sağlıklı hayatına kaldığı yerden devam etmişti.
Yeni bir aşka yelken açtı mı ilk onun paylaşımlarından duymaya alıştık zaten ama bu seferki sosyal medyaya ayrı bir damga vurmuş, Brezilyalı model Marlon Teixeira kısa sürede ilgi odağı olmuştu.
Hızını alamayan ve ayan beyan yeni aşkı Marlon Teixeira'yı da paylaşımlarına etiketlemeye başlayan Şeyma Subaşı bunun gibi karelerle aşkını herkeslere duyurmuştu.
Subaşı sadece paylaşımlarla aşkını belli ettiği için ikilinin birlikte yaptığı o paylaşımların azalması da gözlerden kaçmıyor. Hatta şu aralar ikilinin bir süre önce ayrıldığı iddiaları ortalıkta geziyor.
Geçtiğimiz gün paylaşılan bu görüntüler ise ayrılık iddialarının tuzu biberi oldu... Brezilyalı model Marlon eski sevgilisi ve kızıyla Noel pazarına giderek keyifli bir gün geçirdi.
Şeyma Subaşı ise bu görüntülerin paylaşılmasından kısa süre sonra sosyal medya hesabından tespih çektiği o anları paylaştı.
Kendisi kısa bir süre sonra iddialara cevap olarak ikilinin romantik pozunu paylaştı ve "her şey yolunda" mesajı verdi!
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