Edep Sen Ne Güzel Şeysin: Aşkı Marlon Eski Sevgilisiyle Noel Kutlarken Şeyma Subaşı Evde Oturup Tespih Çekti

Gündeme birçok konuyla olduğu gibi aşk hayatıyla da sıklıkla düşen Şeyma Subaşı her yeni paylaşımıyla görenleri şaşırtmayı başarıyor. Magazin manşetlerinin en sevilen isimlerinden olan Subaşı geçtiğimiz aylarda mentalini toplayıp hem yeni bir aşka adım atmış hem de yeni marka müjdesi vermişti. Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti. Kendisi ikilinin spor yaptığı anlardan tutun da yatak keyiflerine kadar birçok anı sosyal medya hesabına konu etmişti.

Fakat bir süredir paylaşım yapmayan çiftin ayrıldığı iddiaları son günlerde kol gezmeye başladı. Marlon eski sevgilisi ve kızıyla Noel pazarında görüntülenirken Şeyma Subaşı evde tespih çektiği anları paylaştı.