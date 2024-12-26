Asgari Ücret Yorumuyla Eleştirilmişti: Oğuzhan Uğur, Oytun Erbaş'ı Altı Doldurulamayan Açıklamalarından Vurdu!
Asgari Ücret Yorumuyla Eleştirilmişti: Oğuzhan Uğur, Oytun Erbaş'ı Altı Doldurulamayan Açıklamalarından Vurdu!
Birçok çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde açıklandı. 22.104 TL olarak kararlaştırılan asgari ücrete gelen yüzde 30'luk zam ise gündeme oturdu. Sosyal medya, ünlü isimler, siyasiler derken birçok kişinin tepki gösterdiği rakamla ilgili yorumlar çığ oldu. Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın 'Fakir hayat en sağlıklı hayat' şeklindeki yorumu ise akılda kalanlardan biri olmuştu. Oğuzhan Uğur Erbaş'ın bu yorumunu kendisinin daha önce yaptığı ilginç açıklamalarıyla tiye aldı.
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Asgari ücret geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 30'luk zam ile 22.104 TL olarak açıklanmış, milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret zammı sosyal medyadaki tepkilerin çığ gibi büyümesine neden olmuştu.
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Sosyal medya kullanıcıları ve siyasiler dışında Şahan Gökbakar ve Ecem Erkek gibi ünlü isimler de asgari ücrete uygulanan zam miktarına sosyal medya hesaplarından ses çıkartmıştı.
Gösterdiği tepki üzerine "Duyar kasıyorsun" yorumları alan Erkek küplere binmiş, o kullanıcıya "Asgari ücretin aldığı halin sadece asgari ücretle geçinen insanların sorunu olduğunu düşünüyor! Kafasız!" ifadeleriyle had bildirmişti.
Asgari ücrete dair bir yorum da Prof. Dr. Oytun Erbaş'tan gelmiş, kendisi 30 metrekare karavanda yaşayanları örnek göstererek yaptığı açıklamalarla dün gündeme oturmuştu.
"Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat." ifadelerini kullanan Erbaş bu sözleriyle tepkilerin odak noktası olmuştu.
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"Yani asgari ücrete üzülmesinler, kendi hayatlarını asgari ücrete göre organize etsinler." diyen Erbaş daha önce gerek kadınları aşağıladığı gerek de koronavirüsle ilgili yaptığı açıklamalarla duyanları dumur etmişti.
Oytun Erbaş'ın bu sözlerinin üzerine bir tepki de son zamanlarda yaptığı projelerle tüm gözleri üzerine çeken Oğuzhan Uğur'dan geldi.
Erbaş'ın söylediklerini tiye alan Oğuzhan Uğur attığı tweette "Aa bu abi şey diyen abi değil mi? Hani dedi ya… Bir şey demişti ama… Yok hatırlamıyorum. Çok önemli değil o zaman." sözleriyle daha önceki açıklamalarına atıfta bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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