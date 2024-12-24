Bıkmadı: Türlü Türlü Cümlelerle Kadınları Aşağılayan Oytun Erbaş'ın Hadsizliği Yine Sinirleri Hoplattı!
Bıkmadı: Türlü Türlü Cümlelerle Kadınları Aşağılayan Oytun Erbaş'ın Hadsizliği Yine Sinirleri Hoplattı!
Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla sık sık tartışma yaratan Prof. Dr. Oytun Erbaş yine gündemde. Geçtiğimiz hafta Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan isim itirafıyla konuşulmuştu. Arif Verimli'den 'Hiç kitap okumadım' itirafı yüzünden lafı yiyen Erbaş yine sözleriyle sinirleri hoplattı. Kadınları aşağılayıcı sözlerde bulunan Oytun Erbaş bu kez katıldığı bir programdaki 'Çok gösteriş ezikliktir.' ifadeleriyle sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu.
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Profesör Doktor Oytun Erbaş, katıldığı programlardaa gerek hastalıklar, gerek kadınlara yönelik yaptığı çıkışlar gerek de itiraflarıyla manşetlere yerleşen isimlerden biri.
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Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan’ın programında, "Hayatınız boyunca hiç kitap okudunuz mu?" sorusuna Erbaş, "Hayatım boyunca hiç kitap okumadım. Victor Hugo’nun Sefiller eserini sadece duydum, ama okumadım. Bir şiir kitabı ya da hikâye kitabı da okumadım" ifadelerini kullanan isim son olarak o anlarla dillere düşmüştü.
Bunun gibi açıklamaları yüzünden sık sık polemik içerisine giren Oytun Erbaş yine olay yaratan sözlerin altına imzasını attı.
Sosyal medya gündemine yeniden kadınları aşağılayan sözleriyle gelen Erbaş kadınların giyiminden tutun da davranışlarına kadar birçok konuyu eleştirdi.
Kadınların giyimlerini annesiyle kıyaslayan isim “Benim annem hiç askılı giymedi, crop giymedi. Giyen kadına gerek yok. Çok gösteriş ezikliktir” ifadeleriyle sosyal medya kullanıcılarının sinirlerini fena hoplattı!
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Esra Ezmeci'nin programına konuk olan Erbaş'ın o görüntüleri yeniden gündem oldu. Annesi üstünden örnek vermesinin ardından "Bu durumun kendisi için bir "red flag" olduğunu söyleyen isim "Böyle giyinen kadına gerek yok, teşhire gerek yok" ifadeleriyle tepkiye neden oldu.
"Kadınlarda maskülen işaretler istemiyorum!" gibi yorumlarda bulunan ismin o anlarını izleyelim 👇
Gelin sosyal medya kullanıcılarının öfke kusan yorumlarına da birlikte bakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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