Can Bonomo'nun Akıl Tutulması Yaşatan "Ölümsüz Olduğuma İnanıyorum" İtirafı Duyanları Kara Kara Düşündürdü

Kendine özgü tarzı ve estetik anlayışıyla müziğinden, sosyal medya paylaşımlarına ve özel hayatına kadar pek çok konuda ilgi odağı olan Can Bonomo adını yeniden manşetlere taşıdı. Pınar Sabancı ile Merak Ediyorum serisine konuk olan Can Bonomo özel hayatına ve kariyerine dair birçok açıklamanın altına imza attı. Babalık deneyimi, aile yaşantısı, çıkarttığı roman gibi birçok konuda konuşan Bonomo'ya birbirinden farklı sorular yönletildi. Sabancı'nın 'Ölümsüz olmak ister miydin? sorusunu yanıtlayan şarkıcı verdiği cevaplarla dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!