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Can Bonomo'nun Akıl Tutulması Yaşatan "Ölümsüz Olduğuma İnanıyorum" İtirafı Duyanları Kara Kara Düşündürdü

Can Bonomo'nun Akıl Tutulması Yaşatan "Ölümsüz Olduğuma İnanıyorum" İtirafı Duyanları Kara Kara Düşündürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.12.2024 - 10:12

Kendine özgü tarzı ve estetik anlayışıyla müziğinden, sosyal medya paylaşımlarına ve özel hayatına kadar pek çok konuda ilgi odağı olan Can Bonomo adını yeniden manşetlere taşıdı. Pınar Sabancı ile Merak Ediyorum serisine konuk olan Can Bonomo özel hayatına ve kariyerine dair birçok açıklamanın altına imza attı. Babalık deneyimi, aile yaşantısı, çıkarttığı roman gibi birçok konuda konuşan Bonomo'ya birbirinden farklı sorular yönletildi. Sabancı'nın 'Ölümsüz olmak ister miydin? sorusunu yanıtlayan şarkıcı verdiği cevaplarla dikkat çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=6fPjp...
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Türk müziğinin son dönemdeki en başarılı ve çok yönlü isimlerinden biri olan Can Bonomo, hem şarkılarıyla hem de sahne enerjisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi her daim başaran isimlerinden biri.

Türk müziğinin son dönemdeki en başarılı ve çok yönlü isimlerinden biri olan Can Bonomo, hem şarkılarıyla hem de sahne enerjisiyle dikkatleri üzerine çekmeyi her daim başaran isimlerinden biri.

2012 yılında "Love Me Back" adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bonomo, Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettikten sonra müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş, ardından da kendisini duymaya devam etmiştik.

2012 yılında "Love Me Back" adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Bonomo, Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil ettikten sonra müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş, ardından da kendisini duymaya devam etmiştik.

Şarkılarının yanı sıra hem oldukça iyi bir eş hem de sevgi dolu bir baba olarak kalbimizi çalan Can Bonomo, Öykü Karayel'le kurduğu aileyle göz doldurmaya devam ediyor.

Şarkılarının yanı sıra hem oldukça iyi bir eş hem de sevgi dolu bir baba olarak kalbimizi çalan Can Bonomo, Öykü Karayel'le kurduğu aileyle göz doldurmaya devam ediyor.

Sahne performansları ve izleyicilerle kurduğu samimi bağ sayesinde unutulmaz anlar yaşatan Bonomo, Pınar Sabancı'nın sunduğu 'Merak Ediyorum' isimli Youtube programına konuk oldu.

Sahne performansları ve izleyicilerle kurduğu samimi bağ sayesinde unutulmaz anlar yaşatan Bonomo, Pınar Sabancı'nın sunduğu 'Merak Ediyorum' isimli Youtube programına konuk oldu.

Oğlu Roman'dan tutun da çocukluğuna kadar birçok açıklamanın altına imza atan Can Bonomo, Sabancı'nın "Terapiye gidiyor musun?" sorusuna da cevap verdi. "Beni topluma göre yapmaları gerekiyor ara sıra. Hiç aksatmıyorum iki tane doktorum var." cevabını veren Bonomo'dan itiraf üstüne itiraf geldi.

Oğlu Roman'dan tutun da çocukluğuna kadar birçok açıklamanın altına imza atan Can Bonomo, Sabancı'nın "Terapiye gidiyor musun?" sorusuna da cevap verdi. "Beni topluma göre yapmaları gerekiyor ara sıra. Hiç aksatmıyorum iki tane doktorum var." cevabını veren Bonomo'dan itiraf üstüne itiraf geldi.
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Pınar Sabancı'nın "Ölümsüz olmak ister miydin?" sorusuna "Ölümsüz olduğuma inanıyorum zaten, belki başka bir zamana başka bir formla... Var olan hiçbir şey ölemez. Maddenin esasına çok ters bir şey bu. Ben varım ve öldüğüm zaman da ruh ve bilinç bir enerji nihayetinde ve taşınacak herhalde bir yerde. Taşınmazsa da ölüveririz yani bir şey olmaz." şeklinde cevap verdi.

Pınar Sabancı'nın "Ölümsüz olmak ister miydin?" sorusuna "Ölümsüz olduğuma inanıyorum zaten, belki başka bir zamana başka bir formla... Var olan hiçbir şey ölemez. Maddenin esasına çok ters bir şey bu. Ben varım ve öldüğüm zaman da ruh ve bilinç bir enerji nihayetinde ve taşınacak herhalde bir yerde. Taşınmazsa da ölüveririz yani bir şey olmaz." şeklinde cevap verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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garibann

oooo hoş geldin yusuf güney

okisi

olum orası ahiret işte la

.

Astral yolculuğa sende katıl bu coşkuyla yusuf yol arkadaşın olsun .d