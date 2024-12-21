Nejat İşler Bildiğiniz Gibi: Ünlü Oyuncu Çıkış Yaptığı Mekandan Taksiye Varamadan Yere Kapaklandı!
Nejat İşler Bildiğiniz Gibi: Ünlü Oyuncu Çıkış Yaptığı Mekandan Taksiye Varamadan Yere Kapaklandı!
Dizi ve filmlerdeki başarısıyla olduğu kadar derbeder halleriyle de tanıdığımız Nejat İşler dün gece yine kameralara yakalandı. Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen isim ayakta durmakta zorluk çekti. İşler'in yaşadığı zor anlarda çevredekiler yardımına yetişti. Mekanın kapısından taksiye varamayan Nejat İşler yere kapaklandı. Detaylara birlikte bakalım...
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Kendine has tarzı ve etkileyici oyunculuğuyla adından bahsettiren Nejat işler kariyeri haricinde özel hayatıyla, hatta adına yapılan editlerle sosyal medya kullanıcılarının da kendilerinden bir şey bulabildiği isimlerden biri.
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Zaman zaman alkolü fazla kaçıran, aşk acısı denince akıllarda beliren, zaman zaman da derbeder halleriyle manşetlere konu olan İşler yine şaşırtmadı.
Alkollü şekilde yaptığı açıklamaların yanı sıra, ayakta durmakta da zorlanan Nejat İşler son olarak bir garsonu tokatlamasıyla gündeme gelmişti.
Gittiği bir gece kulübünde alkolün etkisiyle yanına gelen garsona tokat atan İşler ardından yere kapaklanmıştı.
Nejat işler geçtiğimiz gece de benzer görüntülerin altına imza attı. Mekan çıkışı fazla alkol aldığı öğrenilen isim ayakta durmakta zorlandı.
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Taksiye bineyim derken yere kapaklanan oyunucu çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılarak arabaya bindirildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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