onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nejat İşler Bildiğiniz Gibi: Ünlü Oyuncu Çıkış Yaptığı Mekandan Taksiye Varamadan Yere Kapaklandı!

Nejat İşler Bildiğiniz Gibi: Ünlü Oyuncu Çıkış Yaptığı Mekandan Taksiye Varamadan Yere Kapaklandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.12.2024 - 14:47

Dizi ve filmlerdeki başarısıyla olduğu kadar derbeder halleriyle de tanıdığımız Nejat İşler dün gece yine kameralara yakalandı. Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen isim ayakta durmakta zorluk çekti. İşler'in yaşadığı zor anlarda çevredekiler yardımına yetişti. Mekanın kapısından taksiye varamayan Nejat İşler yere kapaklandı. Detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendine has tarzı ve etkileyici oyunculuğuyla adından bahsettiren Nejat işler kariyeri haricinde özel hayatıyla, hatta adına yapılan editlerle sosyal medya kullanıcılarının da kendilerinden bir şey bulabildiği isimlerden biri.

Kendine has tarzı ve etkileyici oyunculuğuyla adından bahsettiren Nejat işler kariyeri haricinde özel hayatıyla, hatta adına yapılan editlerle sosyal medya kullanıcılarının da kendilerinden bir şey bulabildiği isimlerden biri.

Zaman zaman alkolü fazla kaçıran, aşk acısı denince akıllarda beliren, zaman zaman da derbeder halleriyle manşetlere konu olan İşler yine şaşırtmadı.

Zaman zaman alkolü fazla kaçıran, aşk acısı denince akıllarda beliren, zaman zaman da derbeder halleriyle manşetlere konu olan İşler yine şaşırtmadı.

Alkollü şekilde yaptığı açıklamaların yanı sıra, ayakta durmakta da zorlanan Nejat İşler son olarak bir garsonu tokatlamasıyla gündeme gelmişti.

Alkollü şekilde yaptığı açıklamaların yanı sıra, ayakta durmakta da zorlanan Nejat İşler son olarak bir garsonu tokatlamasıyla gündeme gelmişti.

Gittiği bir gece kulübünde alkolün etkisiyle yanına gelen garsona tokat atan İşler ardından yere kapaklanmıştı.

Gittiği bir gece kulübünde alkolün etkisiyle yanına gelen garsona tokat atan İşler ardından yere kapaklanmıştı.

Nejat işler geçtiğimiz gece de benzer görüntülerin altına imza attı. Mekan çıkışı fazla alkol aldığı öğrenilen isim ayakta durmakta zorlandı.

Nejat işler geçtiğimiz gece de benzer görüntülerin altına imza attı. Mekan çıkışı fazla alkol aldığı öğrenilen isim ayakta durmakta zorlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taksiye bineyim derken yere kapaklanan oyunucu çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılarak arabaya bindirildi.

Taksiye bineyim derken yere kapaklanan oyunucu çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılarak arabaya bindirildi.

Alkol yüzünden daha önce sağlık sorunlarıyla karşılaşan Nejat İşler'in bu halleri çevredekilerin meraklı bakışları tarafından takip edilirken 52 yaşındaki oyunucu yine sevenlerini endişelendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın