Birbirinden Ünlü İsimler Evlerini İfşalayan Sosyal Medya Fenomenleri Yüzünden Taşınmak Zorunda Kalıyor
Birbirinden Ünlü İsimler Evlerini İfşalayan Sosyal Medya Fenomenleri Yüzünden Taşınmak Zorunda Kalıyor
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/magazin/unlu...
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, magazin manşetleri şu sıralar sosyal medya fenomenlerin ünlü isimlerin evini ifşa etmesiyle çalkalanıyor.
Ünlülerin evinin adresini öğrenen TikTok ve YouTube fenomenlerinin canlı yayın açarak ünlüleri taciz etiği ve evlerini ifşa ettiği öğrenildi. Daha çok izlenme alabilmek adına sanatçıları takip eden sosyal medya fenomenlerinin son kurbanı ise Afra Saraçoğlu oldu. Evinin konumu ifşa edilen Saraçoğlu'nun evine hırsız girdiği öğrenildi. Birçok ünlünün aynı konudan muzdarip olduğu ve evlerini terk ettiği ortaya çıktı.
Kaynak: Sabah
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Magazin gündemi son günlerde sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçi kazanarak 'fenomen' haline gelen kullanıcıların ünlü isimleri ifşa etmesiyle çalkalanıyor.
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Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, ünlü isimlerin mahremiyetleri daha çok izlenme almak amacıyla sosyal medya fenomenleri tarafından ihlal ediliyor.
Youtube ve Tiktok kullanıcılarının canlı yayın açarak ünlü isimleri takip ettiği ve evlerini bu yayınlarda ifşa ettiği öğrenildi.
Pınar Altuğ, İrem Derici ve Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin ardından son olarak Afra Saraçoğlu'nun da evinin ifşa edildiği ortaya çıktı.
Evinin öğrenilmesinin ardından büyük bir kalabalıkla karşılaşan, hatta başından hırsızlık olayı geçen Saraçoğlu olayın ardından evini terk etmek zorunda kaldı.
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Daha önce aynı sorundan muzdarip olan Aleyna Tilki aldığı taciz mesajlarının ardından çözümü taşınmakta bulmuştu. Pınar Altuğ da evine giren bir hayranının ardından Riva'ya taşınmıştı.
İrem Derici de kapısının önünde bekleyen hayranları yüzünden Harbiye'deki evini terk etmiş ve başka bir yere taşınmak zorunda kalmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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