Yalan Makinesine Bağlanan Reynmen'in "10 Milyon Dolara Verir Miydin?" Sorusuna Verdiği Cevap Yalan Çıktı!

Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' isimli YouTube formatına konuk olan isimlerden birisi de Reynmen oldu. Şarkıları ile kısa sürede büyük bir popülarite kazanan Reynmen adından sık bahsettiren sosyal medya fenomenlerinden biri. Reynmen son olarak sektördeki yakın arkadaşlarından olan Orkun Işıtmak'ın kanalına konuk oldu. Sorulan soruları yalan makinesine bağlı bir şekilde yanıtlayan ismin dürüstlüğü ölçüldü! O sorulardan birisi ise doğaçlama olarak Işıtmak tarafından Reymen'e soruldu. Reynmen'in verdiği cevap ise makine tarafından kısa sürede yalan olarak algılandı...