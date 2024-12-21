Yalan Makinesine Bağlanan Reynmen'in "10 Milyon Dolara Verir Miydin?" Sorusuna Verdiği Cevap Yalan Çıktı!
Yalan Makinesine Bağlanan Reynmen'in "10 Milyon Dolara Verir Miydin?" Sorusuna Verdiği Cevap Yalan Çıktı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=lsVCx...
Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' isimli YouTube formatına konuk olan isimlerden birisi de Reynmen oldu. Şarkıları ile kısa sürede büyük bir popülarite kazanan Reynmen adından sık bahsettiren sosyal medya fenomenlerinden biri. Reynmen son olarak sektördeki yakın arkadaşlarından olan Orkun Işıtmak'ın kanalına konuk oldu. Sorulan soruları yalan makinesine bağlı bir şekilde yanıtlayan ismin dürüstlüğü ölçüldü! O sorulardan birisi ise doğaçlama olarak Işıtmak tarafından Reymen'e soruldu. Reynmen'in verdiği cevap ise makine tarafından kısa sürede yalan olarak algılandı...
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Orkun Işıtmak'ın YouTube kanalındaki formatlardan birisi de her hafta farklı konukların katıldığı ve yalan makinesine bağlanarak sorulan soruların dürüstülükle cevaplanıp cevaplanmadığını kontrol eden 'Pembe Yalanlar' isimli format, belki daha önce duymuşsunuzdur.
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Hatta daha önce aynı programa Cem Yılmaz, Kerimcan Durmaz gibi ünlü isimler de katılmış ve verdikleri cevaplarla, zaman zaman dürüstlükleriyle zaman zaman da yakalanan yalanlarıyla gündeme düşmüşlerdi.
Pembe Yalanlar isimli programın bu haftaki bölümü ise şarkılarıyla büyük başarı yakalayan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Reynmen'di.
"Müziğinin iyi olduğunu düşünüyor musun?" gibi birçok soruya cevap veren Reynmen dürüst olduğu kadar yalan olduğu ortaya çıkan cevaplarıyla da programa damga vuran konuklarından biri oldu.
Işıtmak yakın arkadaş olmalarından da gaza gelmiş olacak ki Reynmen'e program sırasında birçok doğaçlama soru soruyor, zaten programın başında da Reynmen'in daha önce soruları kontrol etmediğinden bahsediyor kendisi.
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Başta Reynmen'e "1 milyon dolara verir misin?" sorusunu yönelten Işıtmak ardından tutarı az buluyor ve sıkı bir pazarlığın ardından soruyu değiştiriyor.
Yalan makinesine bağlanarak "10 milyon dolara verir miydin?" sorusu sorulan Reynmen önce işi dalgaya vurarak 'evet' cevabını veriyor. Ardından cevabını 'hayır'a çeviren isme Işıtmak tarafından 350 milyon TL olduğu hatırlatılıyor.
Soruya verdiği 'Hayır' cevabını makinenin yalan olarak algılamasının ardından Reynmen'den "Yapma, aklımı karıştırma!" şeklinde bir tepki geliyor!
O anları şöyle bırakalım 👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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