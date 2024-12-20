onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aleyna Tilki'yi Destekleyen Hadise İddiaları Yalanlarken Demet Akalın İhtimallerini de Kuvvetlendirmiş Oldu!

Aleyna Tilki'yi Destekleyen Hadise İddiaları Yalanlarken Demet Akalın İhtimallerini de Kuvvetlendirmiş Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.12.2024 - 15:14

Demet Akalın ve Hadise arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde yeniden gerilmişti. Türkçe popun efsaneleri Hadise'nin harladığı bir ateşle yeniden kendilerini bir polemik içinde bulmuştu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise 'hiç sevmiyorum' şeklinde anlattığı şarkıcının kim olduğuyla ilgili iddiaları ortaya çıkarırken akıllara Demet Akalın gelmişti. Akalın ise tahmin edersiniz ki o sözleri cevapsız bırakmamıştı. Ardından olaylara Emrah Karaduman da dahil olmuştu. Karaduman o kişinin Aleyna Tilki olduğunu iddia etmişti. Jüriliğini Hadise'nin yaptığı O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümüne dahil olan Aleyna Tilki geçtiğimiz saatlerde yeni bir şarkı çıkarttı. Tilki'nin yeni şarkısını destekleyen Hadise ortaya atılan haberi yalanlamış oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz hafta İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, günlerce konuşulacak birçok lafın altına imza atmış, önce Sinan Akçıl'la yaşadığı ve maziye gömdükleri aşkla ilgili bilinmeyenleri anlatan Hadise, sonra da 'hiç sevmiyorum' dediği fakat ismini vermediği şarkıcıyla merak uyandırmıştı.

Geçtiğimiz hafta İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, günlerce konuşulacak birçok lafın altına imza atmış, önce Sinan Akçıl'la yaşadığı ve maziye gömdükleri aşkla ilgili bilinmeyenleri anlatan Hadise, sonra da 'hiç sevmiyorum' dediği fakat ismini vermediği şarkıcıyla merak uyandırmıştı.

Demet Akalın da dahil olmak üzere herkes Hadise'nin attığı taşın Akalın'a olduğunu düşünürken"Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, verdiği "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabı karşılıksız kalmamıştı.

Demet Akalın da dahil olmak üzere herkes Hadise'nin attığı taşın Akalın'a olduğunu düşünürken"Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, verdiği "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabı karşılıksız kalmamıştı.

Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım 👇

"Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" gibi bir çıkışta bulunan Akalın kendi kendine gelin güvey olmakla kalmış, Emrah Karaduman da Hadise'nin bahsettiği kişinin Aleyna Tilki Olduğunu söylemişti.

"Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" gibi bir çıkışta bulunan Akalın kendi kendine gelin güvey olmakla kalmış, Emrah Karaduman da Hadise'nin bahsettiği kişinin Aleyna Tilki Olduğunu söylemişti.

Daha önce de aralarında ufak gerginlikler olduğu söylenen Hadise ve Aleyna Tilki ise geçtiğimiz gece gerçekleşen O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde buluşmasıyla bu iddiaların hepsini yalanlamış oldu.

Daha önce de aralarında ufak gerginlikler olduğu söylenen Hadise ve Aleyna Tilki ise geçtiğimiz gece gerçekleşen O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde buluşmasıyla bu iddiaların hepsini yalanlamış oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekimlerin ardından bugün Hadise, Aleyna Tilki'nin yeni çıkarttığı parçası 'Bekleyenim'i paylaşarak destek verdi. "Ne güzel yazmışsın Aleyna" ifadelerini kullanan Hadise böylece o kişinin Demet Akalın olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi!

Çekimlerin ardından bugün Hadise, Aleyna Tilki'nin yeni çıkarttığı parçası 'Bekleyenim'i paylaşarak destek verdi. "Ne güzel yazmışsın Aleyna" ifadelerini kullanan Hadise böylece o kişinin Demet Akalın olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın