Aleyna Tilki'yi Destekleyen Hadise İddiaları Yalanlarken Demet Akalın İhtimallerini de Kuvvetlendirmiş Oldu!
Demet Akalın ve Hadise arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde yeniden gerilmişti. Türkçe popun efsaneleri Hadise'nin harladığı bir ateşle yeniden kendilerini bir polemik içinde bulmuştu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise 'hiç sevmiyorum' şeklinde anlattığı şarkıcının kim olduğuyla ilgili iddiaları ortaya çıkarırken akıllara Demet Akalın gelmişti. Akalın ise tahmin edersiniz ki o sözleri cevapsız bırakmamıştı. Ardından olaylara Emrah Karaduman da dahil olmuştu. Karaduman o kişinin Aleyna Tilki olduğunu iddia etmişti. Jüriliğini Hadise'nin yaptığı O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümüne dahil olan Aleyna Tilki geçtiğimiz saatlerde yeni bir şarkı çıkarttı. Tilki'nin yeni şarkısını destekleyen Hadise ortaya atılan haberi yalanlamış oldu.
Geçtiğimiz hafta İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, günlerce konuşulacak birçok lafın altına imza atmış, önce Sinan Akçıl'la yaşadığı ve maziye gömdükleri aşkla ilgili bilinmeyenleri anlatan Hadise, sonra da 'hiç sevmiyorum' dediği fakat ismini vermediği şarkıcıyla merak uyandırmıştı.
Demet Akalın da dahil olmak üzere herkes Hadise'nin attığı taşın Akalın'a olduğunu düşünürken"Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, verdiği "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" cevabı karşılıksız kalmamıştı.
Bilmeyenler için o anları şöyle bırakalım 👇
"Şarkılarımın hepsi kıskanılır, herkes okumak ister" gibi bir çıkışta bulunan Akalın kendi kendine gelin güvey olmakla kalmış, Emrah Karaduman da Hadise'nin bahsettiği kişinin Aleyna Tilki Olduğunu söylemişti.
Daha önce de aralarında ufak gerginlikler olduğu söylenen Hadise ve Aleyna Tilki ise geçtiğimiz gece gerçekleşen O Ses Türkiye Yılbaşı bölümünde buluşmasıyla bu iddiaların hepsini yalanlamış oldu.
Çekimlerin ardından bugün Hadise, Aleyna Tilki'nin yeni çıkarttığı parçası 'Bekleyenim'i paylaşarak destek verdi. "Ne güzel yazmışsın Aleyna" ifadelerini kullanan Hadise böylece o kişinin Demet Akalın olabileceği iddialarını kuvvetlendirdi!
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