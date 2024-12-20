Aleyna Tilki'yi Destekleyen Hadise İddiaları Yalanlarken Demet Akalın İhtimallerini de Kuvvetlendirmiş Oldu!

Demet Akalın ve Hadise arasındaki ipler geçtiğimiz günlerde yeniden gerilmişti. Türkçe popun efsaneleri Hadise'nin harladığı bir ateşle yeniden kendilerini bir polemik içinde bulmuştu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Hadise 'hiç sevmiyorum' şeklinde anlattığı şarkıcının kim olduğuyla ilgili iddiaları ortaya çıkarırken akıllara Demet Akalın gelmişti. Akalın ise tahmin edersiniz ki o sözleri cevapsız bırakmamıştı. Ardından olaylara Emrah Karaduman da dahil olmuştu. Karaduman o kişinin Aleyna Tilki olduğunu iddia etmişti. Jüriliğini Hadise'nin yaptığı O Ses Türkiye'nin Yılbaşı bölümüne dahil olan Aleyna Tilki geçtiğimiz saatlerde yeni bir şarkı çıkarttı. Tilki'nin yeni şarkısını destekleyen Hadise ortaya atılan haberi yalanlamış oldu.