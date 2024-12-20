Banu Parlak'ın Güzellik Merkezini Kurşunlatma Davasında Polatların 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından Cumhuriyet Savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu davada savcı mütalaasını açıkladı. Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti. Parlak'ın şikayetten vazgeçilmesiyle dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.
Duruşmada hakim tarafından celse arasında mütalaa verildiği açıklandı. Mütalaada sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, sosyal medya üzerinden Dilan Polat tarafından müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüyle irtibat kurduğu aktarıldı.
Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili'nin aldıkları talimat doğrultusunda "Banu Parlak Güzellik Salonu" isimli işyerine aynı gün 2 kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları mütalaada belirtildi.
Mütalaada Dilan, Engin ve Sevgin Polat'ın “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsi talep edildi.
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Amaaan... Polatlara hem sinir oluyoruz hem de merak ediyoruz. Nasıl başarabildiler bunu acaba