Koşun Olay Var: Rafet El Roman Bir Zamanlar Elinden Tuttuğu Yusuf Güney'in Vefasızlığından Dert Yandı!
Koşun Olay Var: Rafet El Roman Bir Zamanlar Elinden Tuttuğu Yusuf Güney'in Vefasızlığından Dert Yandı!
Rafet El Roman bir zamanlar şöhret dünyasına adım atmasında büyük rol oynadığı Yusuf Güney hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güney'in bestelediği Aşk-ı Virane şarkısını birlikte seslendirme fikrini ortaya atan Rafet El Roman şarkının yayınlanmasından yıllar sonra Güney'le ilgili konuştu. Şimdilerde astral seyahat ve uçuk kaçık fikirlerle gündeme gelen Yusuf Güney'in vefasızlığından dert yanan şarkıcı olay yaratan sözler söyledi. Güney'in öfke sorunları olduğunu söyleyen Rafet El Roman neler demiş gelin birlikte bakalım!
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Yusuf Güney'in dönercilik yaptığı zamanlarda elinden tutarak ona şöhret basamaklarını çıkartmasına öncülük eden Rafet El Roman yıllar sonra şarkıcı hakkında konuştu.
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Rafet El Roman, müzik piyasasına çıkardığı Yusuf Güney'le yaptıkları 'Aşk-ı Virane' şarkısıyla 1.5 milyon dolar kazandıklarını söylemesinin ardından Güney'in kıymet bilmemesinden dert yandı.
Astral seyahat açıklamalarıyla gündem olan Güney için, “Beni her seferinde şaşırtıyor. Zamanında kulise gelip benimle tanışmak için bin takla attı." diyen isim, şarkıcı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aramızda Kalmasın'a konuşan Rafet El Roman şarkıyı kendisine vermek isteyen Güney'in teklifini kabul etmemiş, "Gel bu şarkıyı birlikte söyleyelim" diyerek Yusuf Güney'in de kariyerine başlamasına ön ayak olmuş.
Rafet El Roman verdiği röportajda "Sonra Yusuf nedense bunun kıymetini bilemedi. Yavaş yavaş tanımaya başladığımızda öfke kontrolsüzlüğü vardı. Otel lobisinde müdürle, taksici ve polislerle tartıştı." sözleriyle Güney hakkında itiraflarda bulundu.
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Güney'in astral olaylara meraklıyla ilgili "Şimdi değişti, başka kulvarda. O kadar ermiş ki ona erişemiyoruz. Uzaylı alanı ilgim değil, inanmıyorum." şeklinde konuşan El Roman bu ifadelerle manşetlere yerleşti.
Bir zamanlar sıkı fıkı olan ikilinin arası Rafet El Roman'ın bu sözlerinin ardından bozulur mu bilinmez ama Yusuf Güney özellikle uzaylılarla ilgili sözlere darılabilir gibi gözüküyor.
O anları da şöyle bıraktık👇
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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