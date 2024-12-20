Sahne Kostümü İsyan Bayrağını Çektirdi: Hande Yener'in İlginç Tarzı Şarkıcının Stil Danışmanını Sorgulattı!

Türk pop müziğinin yıldızlarından biri olan Hande Yener, hem sahnedeki enerjisi hem de tarzıyla dikkatleri üzerine çeken, şarkılarıyla yıllardır zirvede olan isimlerden biri. İddialı kombinleriyle ve alışılmışın dışındaki sahne kıyafetleriyle sık sık eleştirilerin odak noktası olan Yener adından tarzıyla bahsettirmeye devam ediyor. Sık sık şovları ve kostümleriyle gündeme düşen isim yine kombiniyle dillere düştü. Makyajı ve kombini bir hayli ilginç bulunan şarkıcıya resmen yorum yağdı. İşte detaylar...