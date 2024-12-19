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Meryem Uzerli ve Hazal Kaya'dan Sonra İrem Derici de Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Haline Sessiz Kalamadı

Meryem Uzerli ve Hazal Kaya'dan Sonra İrem Derici de Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Haline Sessiz Kalamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.12.2024 - 23:39

Yapay zeka furyası ve oluşturulan görseller dikkat çekmeye ve görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde @zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle gündeme düşmüştü. Ünlü isimlerin erkek versiyonlarını paylaşan hesap kısa sürede ilgi odağı olmuştu. Hazal KayaMeryem Uzerli ve Hande Erçel gibi isimler erkek olsalardı nasıl gözükürdü diye paylaşan hesaba ünlü güzellerimizden de cevap gecikmemişti. İrem Derici de o isimlerden birisi oldu. Bakın şarkıcı erkek versiyonunu kime benzetti!

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@zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zeka ile oluşturduğu görsellerin ardından ünlü güzellerimizin bambaşka hallerini gözler önüne serdi!

@zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zeka ile oluşturduğu görsellerin ardından ünlü güzellerimizin bambaşka hallerini gözler önüne serdi!

Hande Erçel, Beren Saat, Hazal Kaya, Serenay Sarıkaya gibi birbirinden güzel isimler erkek olsaydı nasıl gözükürdü diye paylaşan hesaba Meryem Uzerli'den de cevap gelmişti.

Hande Erçel, Beren Saat, Hazal Kaya, Serenay Sarıkaya gibi birbirinden güzel isimler erkek olsaydı nasıl gözükürdü diye paylaşan hesaba Meryem Uzerli'den de cevap gelmişti.

Bahsetmiştik 👇

Uzerli'nin ardından Hazal Kaya da erkek versiyonuna kayıtsız kalamamış, kadın doğduğuna şükreden isim erkek haline "Bu ne çirkinlik!" şeklinde tepki göstermişti.

Uzerli'nin ardından Hazal Kaya da erkek versiyonuna kayıtsız kalamamış, kadın doğduğuna şükreden isim erkek haline "Bu ne çirkinlik!" şeklinde tepki göstermişti.

👇

İrem Derici ise kendinen beklenildiği gibi yapay zeka ile oluşturulan erkek versiyonunu yorumsuz bırakmadı!

İrem Derici ise kendinen beklenildiği gibi yapay zeka ile oluşturulan erkek versiyonunu yorumsuz bırakmadı!

İrem Derici kendisini "Boyabatlı Quaresma" ifadeleriyle ünlü futbolcuya benzetti!

İrem Derici kendisini "Boyabatlı Quaresma" ifadeleriyle ünlü futbolcuya benzetti!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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