Meryem Uzerli ve Hazal Kaya'dan Sonra İrem Derici de Yapay Zekayla Oluşturulan Erkek Haline Sessiz Kalamadı

Yapay zeka furyası ve oluşturulan görseller dikkat çekmeye ve görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde @zuarchiv adlı sosyal medya hesabı yapay zeka ile oluşturduğu görsellerle gündeme düşmüştü. Ünlü isimlerin erkek versiyonlarını paylaşan hesap kısa sürede ilgi odağı olmuştu. Hazal Kaya, Meryem Uzerli ve Hande Erçel gibi isimler erkek olsalardı nasıl gözükürdü diye paylaşan hesaba ünlü güzellerimizden de cevap gecikmemişti. İrem Derici de o isimlerden birisi oldu. Bakın şarkıcı erkek versiyonunu kime benzetti!