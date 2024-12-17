Meryem Uzerli Kendine Aşık Oldu: Ünlü Kadınlarımızın Erkek Versiyonlarına Dibiniz Fena Düşecek!
Meryem Uzerli Kendine Aşık Oldu: Ünlü Kadınlarımızın Erkek Versiyonlarına Dibiniz Fena Düşecek!
@zuarchiv adlı kullanıcı, yapay zekanın alametifarikalarını kullanarak birbirinden ünlü kadınlarımızın erkek versiyonunu oluşturdu!
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflar ortalığı resmen ayağa kaldırdı! Çağatay Ulusoy'a birebir benzeyen Hande Erçel'den insanı 'vay be' dedirten Beren Saat'e ünlü kadınlarımızın erkek hallerinin her biri hayran bıraktı!
Hazırsanız, beraber görelim!
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Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci, Sezen Aksu, Beren Saat, Hadise, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya... Hepsi baş tacımız hepsi de birbirinden güzel! Peki ya erkek versiyonlarının da bu halleri kadar güzel, -pardon yakışıklı- olduğunu söylesek ne dersiniz?
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Instagram ve X'te @zuarchiv adını kullanan kullanıcı, geçtiğimiz saatlerde yapay zekadan faydalanarak bu 8 güzel kadının erkek hallerini oluşturdu! O kadar ki Meryem Uzerli'nin bile kendine dibi düştü.
Erkek halini gören Uzerli, "OMG kendime AŞIK oldum" yorumunu bırakmadan geçmedi! Şimdi hazırsanız başlayalım bakalım!
Beren Saat
Hadise
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Hande Erçel
Hazal Kaya
Meryem Uzerli
Özge Özpirinçci
Serenay Sarıkaya
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Sezen Aksu
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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