Hadise'nin Başlattığı Olay Magazin Zinciri, Kaos Kraliçesi İrem Derici'nin Keyfini Gıcır Gıcır Yaptı!
Hadise'nin Başlattığı Olay Magazin Zinciri, Kaos Kraliçesi İrem Derici'nin Keyfini Gıcır Gıcır Yaptı!
Hadise'nin İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılmasıyla beraber ortalık resmen birbirine girdi biliyorsunuz! Yaklaşık 1.5 saat süren programda bomba üstüne bomba patlatan Hadise, o gece hiç isim vermemiş olmasına rağmen yolladığı laflar bir güzel yerlerine ulaştı. Önce Sinan Akçıl, sonra Demet Akalın, sonra Ebru Gündeş, Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki derken magazin dünyası fena karıştı. Tüm bunlar yaşanırken özellikle bir ünlümüzün keyfi de pek yerine geldi: Kaosun asıl kraliçesi! 😂
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İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise ortalığı birbirine kattı biliyorsunuz! Bilinçli miydi bilinçsiz miydi bilmiyoruz ama bomba üstüne bomba bırakan Hadise'nin günlerce konuşulacağı ilk andan belli oldu!
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İlk önce 2009-2010 arasında yaşadığı deli fişek aşkı Sinan Akçıl'a üstü kapalı göndermelerde bulunan Hadise, o çok merak edilen ayrılık hikayesini de ilk kez tüm detaylarıyla anlattı.
Derken piyasada "Keşke benim olsaydı dediğin bir şarkı var mı?" sorusuna "Var ama söylemeyeceğim alan kişi hiç sevmiyorum" diyerek cevap verdi. Bu sefer de Hadise'nin sevmediği ünlünün kim olduğu merak konusu oldu!
Sinan Akçıl'la Demet Akalın güçlerini birleştirdi derken bir oyuncu daha eklediler aralarına... Aniden Hadise'nin ezeli düşmanını övesi gelen Sinan Akçıl, Ebru Gündeş'e iltifatlar yağdırdı. Bir de üstüne Hadise'yle kıyasladı!
Bitti mi sandınız? Öyleyse, yanılıyorsunuz. Çünkü daha tazecik, birkaç saat önce meseleye bir de Emrah Karaduman dahil oldu. Karaduman, Hadise'nin "hiç sevmediği" şarkıcının Demet Akalın değil, Aleyna Tilki olduğunu ifşaladı...
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Ortalık epey bir karıştı anlayacağınız. Henüz yeni bir adım atılmadı dolayısıyla kaos büyümedi fakat bu zinciri daha çok konuşuruz, ona şüphe yok! Peki tüm bunlar yaşanırken kimin keyfi çok yerinde biliyor musunuz? Elbette İrem Derici'nin! ❤️
Kaostan beslenen dobra kraliçemiz elinde çekirdeği varmış da en sevdiği filmi izliyormuşçasına neşeli! Hatta o kadar ki birileri de ona sarsın diye hazırda bekliyor! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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