Böyle Kaosları Özlemiştik: Sinan Akçıl, Hadise'nin Kendisini İfşalamasıyla Ezeli Düşmanına Övgü Yağdırdı!
Böyle Kaosları Özlemiştik: Sinan Akçıl, Hadise'nin Kendisini İfşalamasıyla Ezeli Düşmanına Övgü Yağdırdı!
Hadise, son günlerin en çok konuşulan ünlüler listesinin başında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü şarkıcı bir bir içini dökmüş ve herkesi şaşkına çevirmişti. Eski defterleri de açan Hadise'nin isim vermeden ex aşkı Sinan Akçıl ifşalaması tabii ki gündem yaratmıştı.
Bir yorum yapmakla yetinemeyen Sinan Akçıl bu kez daha büyük bir adım, fitil ateşleyen Ebru Gündeş paylaşımıyla ortalığı yeniden karıştı.
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Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Hadise attığı her adım, yaptığı her hamle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu oldu biliyorsunuz. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili konuşan Hadise, gelen sorular üzerine eski defterleri de açtı.
Bunların başlıcası, 2009-2010 yıllarında arasında deli dolu aşk yaşadığı, aldatma iddiaları sonu ayrıldığı eski aşkı Sinan Akçıl üzerineydi.
Ünlü şarkıcıyla ayrılığına dair tüm detayları ortaya dökme kararı alan Hadise'nin isim vermeden yaptığı "Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Iyy oldum ve bir performans videosu izledim, iyi ki de izledim'' ifşa gibi açıklaması gündeme damga vurdu.
Kirli çamaşırların dökülmesinden sonra sadece "Ben hikayeyi böyle hatırlamıyorum ama..." diyen Sinan Akçıl o yorumla yetinmedi.
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Hadise'nin eski dostu, yeni husumetlisi Ebru Gündeş'i paylaşan Akçıl, övgüler yağdırıp bazı konulardaki tarafını herkesin gözüne soktu.
O paylaşımı buradan görebilirsiniz👇
Sonra da Hadise'nin yıllar önceki Altın Kelebek videosu paylaşan Akçıl, ünlü şarkıcıya imalı laflar söyleyip hakkını helal etti.
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Bizlere adeta 2000'lerdeki kaos dolu magazin gündemini yaşatan Sinan Akçıl'ın paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını da sizler için derledik:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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