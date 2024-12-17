Böyle Kaosları Özlemiştik: Sinan Akçıl, Hadise'nin Kendisini İfşalamasıyla Ezeli Düşmanına Övgü Yağdırdı!

Hadise, son günlerin en çok konuşulan ünlüler listesinin başında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü şarkıcı bir bir içini dökmüş ve herkesi şaşkına çevirmişti. Eski defterleri de açan Hadise'nin isim vermeden ex aşkı Sinan Akçıl ifşalaması tabii ki gündem yaratmıştı.

Bir yorum yapmakla yetinemeyen Sinan Akçıl bu kez daha büyük bir adım, fitil ateşleyen Ebru Gündeş paylaşımıyla ortalığı yeniden karıştı.