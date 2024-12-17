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Sagopa Kajmer'in "Ben Olmasaydım Türk Rap Adına Almanya'dakileri Dinliyordunuz" Açıklaması Tartışma Yarattı!

Sagopa Kajmer'in "Ben Olmasaydım Türk Rap Adına Almanya'dakileri Dinliyordunuz" Açıklaması Tartışma Yarattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.12.2024 - 13:40

Sagopa Kajmer adıyla tanıdığımız Yunus Özyavuz Türk rap müziği denildiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesidir. Piyasanın efsane rapçilerinden Ceza'yla olan olaylarıyla bir dönem gündemden düşmeyen Sagopa açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü rapçi bu sefer de 'Bu ülkede ben olmasaydım şu an Türk Rap adına sadece Almanya'da rap yapanları dinliyordunuz' sözleriyle tartışma başlattı.

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Türk rap müziğinin gönülleri fetheden sanatçılarından olan Sagopa Kajmer hem şarkıları hem de gündem yaratan sözleriyle sıkça manşetlere yerleşiyor.

Türk rap müziğinin gönülleri fetheden sanatçılarından olan Sagopa Kajmer hem şarkıları hem de gündem yaratan sözleriyle sıkça manşetlere yerleşiyor.

Hatta kendisinin, bir diğer efsane rapçi Ceza'yla yıllardan beri devam eden gerginliği de magazin tarihine geçmişti.

Hatta kendisinin, bir diğer efsane rapçi Ceza'yla yıllardan beri devam eden gerginliği de magazin tarihine geçmişti.

Uzun yıllardır anlaşmazlık yaşayan ve elbet bir gün tamamen barışacaklarına inanılan ikili, Ceza için düzenlenen Saygı1 konseriyle yeniden gündeme oturmuştu.

Uzun yıllardır anlaşmazlık yaşayan ve elbet bir gün tamamen barışacaklarına inanılan ikili, Ceza için düzenlenen Saygı1 konseriyle yeniden gündeme oturmuştu.

Ceza, Sagopa'nın katılmadığı gecenin ardından "Ben, Fuchs, Yunus (Sagopa Kajmer), Fuat, Killa Hakan gibi isimler olmasaydı, belki de Türkiye'de rap olmayacaktı" ifadelerini kullanırken...

Ceza, Sagopa'nın katılmadığı gecenin ardından "Ben, Fuchs, Yunus (Sagopa Kajmer), Fuat, Killa Hakan gibi isimler olmasaydı, belki de Türkiye'de rap olmayacaktı" ifadelerini kullanırken...

Sagopa'ysa "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" demişti.

Sagopa'ysa "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bir 10 yıl sonra kabul ederim" demişti.
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Tüm dikkatleri üzerine çeken Sagopa Kajmer bu sefer de "Bu ülkede ben olmasaydım şu an Türk Rap adına sadece Almanya'da rap yapanları dinliyordunuz" dediği iddia edilen açıklamasıyla tartışma yarattı.

Tüm dikkatleri üzerine çeken Sagopa Kajmer bu sefer de "Bu ülkede ben olmasaydım şu an Türk Rap adına sadece Almanya'da rap yapanları dinliyordunuz" dediği iddia edilen açıklamasıyla tartışma yarattı.

Bu sözler üzerine ikiye bölünen kullanıcılardan gelen tepkileri görelim...

Bu sözler üzerine ikiye bölünen kullanıcılardan gelen tepkileri görelim...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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