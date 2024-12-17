Sagopa Kajmer'in "Ben Olmasaydım Türk Rap Adına Almanya'dakileri Dinliyordunuz" Açıklaması Tartışma Yarattı!

Sagopa Kajmer adıyla tanıdığımız Yunus Özyavuz Türk rap müziği denildiğinde akıllara gelen isimlerden bir tanesidir. Piyasanın efsane rapçilerinden Ceza'yla olan olaylarıyla bir dönem gündemden düşmeyen Sagopa açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü rapçi bu sefer de 'Bu ülkede ben olmasaydım şu an Türk Rap adına sadece Almanya'da rap yapanları dinliyordunuz' sözleriyle tartışma başlattı.