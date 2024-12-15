Yeni Saç Rengiyle İlk Konserini Veren Hadise'nin Yatarak Yaptığı Dans Şovu Kullanıcıları İkiye Böldü!
Yeni Saç Rengiyle İlk Konserini Veren Hadise'nin Yatarak Yaptığı Dans Şovu Kullanıcıları İkiye Böldü!
Her haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hadise sahne şovlarıyla sıkça gündem oluyor. Konserlerindeki kombinleri, dansları derken manşetlerden düşmüyor kendisi. İl il gezip dinleyicilerinin karşına çıkmaya devam eden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı. Yeni saç rengiyle ilk konserini veren Hadise'nin yere yatarak sergilediği dans şovu kullanıcıları ikiye böldü.
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Magazinin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Hadise; çalkantılı aşk hayatı, ilk oyunculuk performansı, açıklamaları derken her haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Konser maratonuna tam gaz devam eden ünlü şarkıcı sahnelerindeki kombinleri ve dans şovlarıyla bir kesim tarafından övgü toplayıp bir kesim tarafından ağır eleştiriler alıyor.
Hadise geçtiğimiz günlerde İstanbul Kongre Merkezi'nde dinleyicilerinin karşısına çıktı. Yeni saç rengiyle ilk konserini veren ünlü şarkıcı yine ortalığı yıktı geçti.
Yine gösterileriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Hadise, yine bir dans performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
'Hay Hay' şarkısını söylerken merdivenlere uzanan Hadise'nin yerdeki dans şovu kısa sürede gündem olurken kullanıcıları da ikiye böldü.
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O anları buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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