Kızlarının Velayetini İsteyen Icardi Sevgilisini Gözümüze Sokan Wanda Nara'ya Tokat Gibi Sözler Söyledi!
Kızlarının Velayetini İsteyen Icardi Sevgilisini Gözümüze Sokan Wanda Nara'ya Tokat Gibi Sözler Söyledi!
Galatasaray'ın gözde yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara yaşadıkları çalkantılı ilişkinin sonra şimdi de olaylı bir boşanma sürecinden geçiyor. Şu süreçte nispet yapmaktan bıkmayan Wanda, kendisinden yaşça epey küçük sevgilisiyle paylaşımlarına devam ediyor. L-Gante'yle her anında çocuklarını da yanına alan Wanda'ya karşı hamle yapan Icardi, Arjantin basınına söyledikleriyle tokat etkisi yarattı. Başarılı futbolcu kızlarının velayetini almak için de kolları sıvadı.
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Oldukça uzun bir süre bir dargın bir barışık şekilde evlilik sürdüren Icardi ve Wanda Nara'nın kaos dolu ilişkisinin geçtiğimiz haftalarda son buldu bildiğiniz gibi.
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Her adımlarıyla ayrı bir skandala imza atıp ülkemizin magazin gündeminde de geniş çaplı yer bulan ikili cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.
Belki hatırlarsınız, boşanmayı doğruladıktan sonra eski eşi Maxi Lopez'i takibe alan, ardında da klibinde oynayıp dudak dudağa poz verdiği Arjantinli rapçi L-Gante'yle yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara tarafından aldatılan Icardi'nin eşine hiç güveni kalmamıştı.
Icardi, çalkantılı bir hayat sürdüğünü iddia ettiği Wanda Nara’ya karşı kızları hamle yaptı. Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için soluğu İstanbul Aile Mahkemesi’nde alan Icardi çocuklarını, L-Gante'yle alem yapan Wanda'ya bırakmak istemiyor.
Geçtiğimiz günlerde üç oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ve 24 yaşındaki yeni aşkı L-Gante ve çocuklarıyla paylaşım yapan Wanda Nara herkesi şoke etmişti. Icardi'nin hamle hızlandırmasındaki nedenlerden birinin de eski eşinin bu tarz davranışları olabilir.
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Bir taraftan sakatlığı nedeniyle tedavisine devam eden Icardi bir de Arjantin basınına verdiği röportajla tokat etkisi yarattı.
Icardi, Wanda Nara için; "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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