Yüzükler Çıktı, Canlı Yayında Öpüşüldü: Wanda Nara'ya Gram Güvenmeyen Icardi Çocuklarına DNA Testi Yaptıracak!

Galatasaray'ın göz bebeği Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki tansiyon gitgide yükseliyor. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ipleri fena kopardı. Eski eşine gram güveni kalmayan Icardi'nin Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldığı iddiası kısa sürede ses getirdi.