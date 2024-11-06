Yüzükler Çıktı, Canlı Yayında Öpüşüldü: Wanda Nara'ya Gram Güvenmeyen Icardi Çocuklarına DNA Testi Yaptıracak!
Yüzükler Çıktı, Canlı Yayında Öpüşüldü: Wanda Nara'ya Gram Güvenmeyen Icardi Çocuklarına DNA Testi Yaptıracak!
Galatasaray'ın göz bebeği Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki tansiyon gitgide yükseliyor. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile canlı yayında öpüşmesi ipleri fena kopardı. Eski eşine gram güveni kalmayan Icardi'nin Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldığı iddiası kısa sürede ses getirdi.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile sarı-kırmızılı camianın 'yenge'si Wanda Nara, aylardır boşanma haberleriyle magazin gündemine oturuyor.
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Bir dargın bir barışık şekilde yürüttükleri ilişkilerinden çoğu zaman anlam vermekte zorlandığımız hamleler yapan ikilinin evliliklerini kurtarma yoluna girdiğini düşünmüştük.
Arjantin'den verilen aile pozları, romantik yemekler derken barıştıkları öne sürülen Icardi ve eşi cephesindeki büyük yıkım Wanda Nara'dan geldi.
Boşanmanın doğrulanmasından sonra eski eşi Maxi Lopez'i takibe alan Wanda hızını alamayıp rotasını klibinde oynayıp dudak dudağa poz verdiği Arjantinli rapçi L-Gante'ye çevirmişti.
Skandal üstüne skandala imza atan Wanda Nara'nın Instagram hesabından canlı yayın açıp yeni sevgilisi L-Gante ile öpüşmesi ipleri daha da fena şekilde kopardı.
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"Türkiye" başlığıyla bir paylaşım yapıp "Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. Mutlu aile fotoğrafı vermek için mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum" diyen Wanda ortalığı ayağa kaldırdı.
Icardi, daha önce de aldatma hikayeleriyle gündem olan Wanda Nara'ya güveni kalmadığını gösteren bir adım attı.
Dünyanın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, yaşananların ardından Wanda Nara'dan olan iki çocuğuna DNA testi yaptırma kararı aldı.
Gelin bu iddianın üzerine sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara bi' bakalım...
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