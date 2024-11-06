Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen Para Cezası Sonrası Sessizliğini Bozdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen Para Cezası Sonrası Sessizliğini Bozdu!
Usta sanatçı Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu. 50 bin liralık para cezasına çarptırılan ünlü tiyatrocu, Halk TV'den Pınar Selek'e açıklamada bulunup, 'Zırnık vermem!' dedi.
Kaynak: Halk Tv
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Halk TV ekranlarında yayınlanan "Halk Arenası" programında yaptıkları eleştirel açıklamalar nedeniyle usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" dediği iki usta tiyatrocu için “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1’er yıl 2’şer aydan 4’er yıl 8’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Erdoğan açıklamasında “Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde” ifadelerini kullanmıştı.
Müjdat Gezen ifadesinin ardından adliye çıkışında açıklama yapmış ve hakim önünde söylediği "Söyleyeceğimizi söyledik. Hakareti yapan Recep Tayyip Erdoğan, hakaret etmekten yargılanan ben. İşte Türkiye'de sistem buraya gelmiş" cümlesini tekrarlamıştı.
Ankara 36. Asliye Mahkemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Gezen hakkında karara vardı. Usta sanatçı 50 bin liralık para cezasına çarptırıldı.
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Kararın ardından Halk TV'den Pınar Selek'in sunduğu Neden Sonuç isimli programa açıklamada bulunan Müjdat Gezen, "AKP beni mahkemeye verdi. Ankara 36. Asliye Mahkemesi beni 50.000 lira para ödemeye mahkum etti" diyerek devam etti:
"Tabii zırnık vermem bunlara. 20 yıldır beni resmen bütün iş kapılarımı kapayarak açlığa neredeyse mahkum etmeye çalışan bu hükümet bir de utanmadan benden 50.000 lira para istiyor. Sizin gelir kaynaklarınız çoktur ya."
"Siz benle neden uğraşıyorsunuz ben biliyorum" diyen Gezen, "Yıllar yıllar önce bir gün bu hükümetin o zamanki sözcüsü bana telefon açtı dedi ki; 'Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan sizi yemeğe davet ediyor' dedi. Ben de kısaca cevap olarak 'Sağ olun teşekkür ederim benim karnım tok' dedim. O gün bugündür bana taktılar" açıklamasını yaptı.
"Ya bir sanatçının, mizahla uğraşan bir insanın bunları söyleme hakkı yoksa... sizin söylediğiniz hakaretleri ben burada sayamam. Yani bana sanatçı müsveddesi, ulan, bilumum ne kadar terbiyesizlik varsa yaptınız. Ama ben ne yaptım? Ne dava açabildim ne bilmem ne."
"Mesela bir ülke düşünün. Cumhurbaşkanı size istediği hakareti küfür, ağır laf ne isterse söyleyebiliyor. Siz ona bir laf söylerseniz hapse atılıyorsunuz. Böyle bir demokrasiden söz edilebilir mi?"
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keşke 3 kuruşluk açsalardı davayı! ederi o bile değil ya neyse..
boş yapma enver reis
o gün yemeğe gitseydi bu gün ne olurdu cok merak ediyorum amk ya