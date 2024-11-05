Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılanıyordu: Yeşilçam Yıldızı İlyas Salman İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılanıyordu: Yeşilçam Yıldızı İlyas Salman İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.11.2024 - 19:47

Yeşilçam yıldızı İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada istenen ceza belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siyasi açıklamaları ile sık sık gündeme gelen, Hababam Sınıfı'nın edebiyat hocası, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman hakkında geçtiğimiz senelerde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret' davası açılmıştı.

Siyasi açıklamaları ile sık sık gündeme gelen, Hababam Sınıfı'nın edebiyat hocası, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman hakkında geçtiğimiz senelerde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret' davası açılmıştı.

Hatırlamayanlar için Salman, BirGün Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Ben Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bu sözlerim yüzünden mahkemeye gideceğimi biliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Hatırlamayanlar için Salman, BirGün Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Ben Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bu sözlerim yüzünden mahkemeye gideceğimi biliyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada istenilen ceza belli oldu.

İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada istenilen ceza belli oldu.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık, Salman için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık, Salman için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme, İlyas Salman'ın avukatının savunma hazırlığı için süre talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın