Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılanıyordu: Yeşilçam Yıldızı İlyas Salman İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılanıyordu: Yeşilçam Yıldızı İlyas Salman İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Yeşilçam yıldızı İlyas Salman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada istenen ceza belli oldu.
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Siyasi açıklamaları ile sık sık gündeme gelen, Hababam Sınıfı'nın edebiyat hocası, Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman hakkında geçtiğimiz senelerde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret' davası açılmıştı.
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Hatırlamayanlar için Salman, BirGün Gazetesi'ne verdiği demeçte, "Ben Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bu sözlerim yüzünden mahkemeye gideceğimi biliyorum" açıklamasında bulunmuştu.
İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alenen hakaret’ suçundan yargılandığı davada istenilen ceza belli oldu.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık, Salman için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 ay kadar hapis cezası talep etti.
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