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Tahliye Edilmişti: Twitch Yayıncısı Jahrein Müstehcenlik Suçlamasından Beraat Ettiğini Duyurdu!

Tahliye Edilmişti: Twitch Yayıncısı Jahrein Müstehcenlik Suçlamasından Beraat Ettiğini Duyurdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
06.11.2024 - 15:33

Sosyal medyada Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat ettiğini duyurdu.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmıştı. Fenomen sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Twitch yayıncısı Jahrein hakkında ‘müstehcenlik’ suçlaması ile soruşturma başlatmıştı. Fenomen sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç 14 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve tahliye olduğunu duyurmuştu.

Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç 14 Ekim tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve tahliye olduğunu duyurmuştu.

Jahrein cephesinde bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Gündemden düşmeyen Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından Antalya Adliyesi önünden yeni bir paylaşım yaptı.

Jahrein cephesinde bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Gündemden düşmeyen Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından Antalya Adliyesi önünden yeni bir paylaşım yaptı.

“Tahliyeden sonra beraat de geldi. Yüzde yüz suçsuz olduğum kanıtlandı" diyen Jahrein "Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“Tahliyeden sonra beraat de geldi. Yüzde yüz suçsuz olduğum kanıtlandı" diyen Jahrein "Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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29 gün cezaevinde kalan Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu da beraat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.

29 gün cezaevinde kalan Jahrein'in avukatı Burhanettin Mumcuoğlu da beraat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
twitter.com

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