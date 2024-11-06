Sibel Can Hayatını Kaybeden Dostu ve Asistanı Cengizhan Sabuncu'nun Cenazesinde Gözyaşlarına Boğuldu
Sibel Can Hayatını Kaybeden Dostu ve Asistanı Cengizhan Sabuncu'nun Cenazesinde Gözyaşlarına Boğuldu
Sibel Can, uzun yıllardır asistanlığını yapan arkadaşı Cengizhan Sabuncu'nun cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tanyeli de Cengizhan'ı son yolculuğuna uğurladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişinin bir döneme damgasını vuran Tıpatıp Show grubuyla tanıdığı Cengizhan Sabuncu bir süredir karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Can'ın hem asistanı hem de yakın dostu olan Sabuncu geçtiğimiz gün yaşam savaşını kaybetti.
55 yaşında hayata veda eden Cengizhan Sabuncu'nun cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlık Cami'nden kaldırıldı.
Hem çalışma arkadaşı hem de biricik dostunu kaybetmenin acısını yaşayan ünlü şarkıcı cenazede gözyaşlarına boğuldu.
👇🏼👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Asistanım değil, ailemizden biriydi" diyen Sibel Can "Yeri dolmayacak kıymetli biri. Mekanı cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
👇🏼👇🏼
Hastanede tedavisi devam eden Tanyeli de arkadaşı Cengizhan'ı son yolcuğuna uğurlamak için hazır bulundu. Tanyeli'nin “Sıra benim derken Cengizhan’ın olmasına şoktayım” sözleriyle yürek burktu.
👇🏼👇🏼
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın