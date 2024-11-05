Sibel Can'ın Menajeriydi: Tıpatıp Show Grubuyla Tanınan Cengiz Sabuncu Hayatını Kaybetti!
Sibel Can'ın Menajeriydi: Tıpatıp Show Grubuyla Tanınan Cengiz Sabuncu Hayatını Kaybetti!
Sibel Can'ın menajerliğini üstlenen Cengizhan Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti! Acı haberi arkadaşı Seray Sever duyurdu.
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Cengiz Sabuncu, 2000'li yılların başında ünlü taklitleriyle büyük beğeni kazanan ‘Tıpatıp Show’ ekibiyle adını duyurmuştu.
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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Sabuncu'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.
Acı haberi yakın arkadaşlarından Seray Sever verdi. Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman Sabuncu'nun karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenilidi.
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini üstlenen Cengiz Sabuncu 55 yaşındaydı.
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