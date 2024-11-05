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Victoria's Secret Defilesinde Türk Rüzgarı Estiren Dilan Çiçek Deniz Gördüğü Yoğun İlgiyle Göğsümüzü Kabarttı

Victoria's Secret Defilesinde Türk Rüzgarı Estiren Dilan Çiçek Deniz Gördüğü Yoğun İlgiyle Göğsümüzü Kabarttı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 13:47

Uzun yıllar sonra geri dönen Victoria's Secret defilesinin pembe halısında yürümek için davetiye alan ilk Türk oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz yurt dışında da epey tanınmaya başladı. Hello dergisine konuşan ünlü oyuncu gördüğü yoğun ilgiden duyduğu motivasyonu anlattı.

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2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından ikincilikle ayrıldıktan sonra Çukur dizisinde "Sena" karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz o günden bu yana ekranların sevilen isimlerinden olmuş durumda.

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından ikincilikle ayrıldıktan sonra Çukur dizisinde "Sena" karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz o günden bu yana ekranların sevilen isimlerinden olmuş durumda.

Ünlü oyuncu bir dönem yaptırdığı estetikler yüzünden adeta bambaşka birine dönüşmesiyle gündeme damga vurmuştu.

Ünlü oyuncu bir dönem yaptırdığı estetikler yüzünden adeta bambaşka birine dönüşmesiyle gündeme damga vurmuştu.

Kendisi, şimdilerde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le yaşadığı aşkla da manşetlerde elbette.

Kendisi, şimdilerde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le yaşadığı aşkla da manşetlerde elbette.

Adını adım adım ülke sınırlarının da dışına taşımayı başaran güzel oyuncu son dönemlerde birçok önemli davette boy gösteriyor fark ettiyseniz.

Adını adım adım ülke sınırlarının da dışına taşımayı başaran güzel oyuncu son dönemlerde birçok önemli davette boy gösteriyor fark ettiyseniz.

Cannes Film Festivali'nde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner ile bir araya gelerek röportaj bile yapmıştı.

Cannes Film Festivali'nde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner ile bir araya gelerek röportaj bile yapmıştı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Ünlü oyuncunun İngilizce telaffuzuna da hepimiz hayran olmuştuk:

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Belki duymuşsunuzdur, Deniz Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk ve Türk oyuncu olmuştu.

Belki duymuşsunuzdur, Deniz Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk ve Türk oyuncu olmuştu.

Detaylar...

6 yıl sonra geri dönen ikonik defile için New York'a giden Dilan Çiçek Deniz, Hello dergisine açıklamalarda bulundu.

6 yıl sonra geri dönen ikonik defile için New York'a giden Dilan Çiçek Deniz, Hello dergisine açıklamalarda bulundu.

Yurt dışında gördüğü yoğun ilgiyle "Helal olsun" dedirten Deniz, "New York'tayken yoldan çevirip, fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Gittiğim her yerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyorum. Bu ilgiyi hissetmek, yaptığımız işin evrensel bir değeri olduğunu görmek de büyük bir motivasyon veriyor" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında gördüğü yoğun ilgiyle "Helal olsun" dedirten Deniz, "New York'tayken yoldan çevirip, fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Gittiğim her yerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyorum. Bu ilgiyi hissetmek, yaptığımız işin evrensel bir değeri olduğunu görmek de büyük bir motivasyon veriyor" ifadelerini kullandı.

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