Victoria's Secret Defilesinde Türk Rüzgarı Estiren Dilan Çiçek Deniz Gördüğü Yoğun İlgiyle Göğsümüzü Kabarttı
Victoria's Secret Defilesinde Türk Rüzgarı Estiren Dilan Çiçek Deniz Gördüğü Yoğun İlgiyle Göğsümüzü Kabarttı
Uzun yıllar sonra geri dönen Victoria's Secret defilesinin pembe halısında yürümek için davetiye alan ilk Türk oyuncumuz Dilan Çiçek Deniz yurt dışında da epey tanınmaya başladı. Hello dergisine konuşan ünlü oyuncu gördüğü yoğun ilgiden duyduğu motivasyonu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2014 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasından ikincilikle ayrıldıktan sonra Çukur dizisinde "Sena" karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz o günden bu yana ekranların sevilen isimlerinden olmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu bir dönem yaptırdığı estetikler yüzünden adeta bambaşka birine dönüşmesiyle gündeme damga vurmuştu.
Kendisi, şimdilerde yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le yaşadığı aşkla da manşetlerde elbette.
Adını adım adım ülke sınırlarının da dışına taşımayı başaran güzel oyuncu son dönemlerde birçok önemli davette boy gösteriyor fark ettiyseniz.
Cannes Film Festivali'nde dünyaca ünlü oyuncu Kevin Costner ile bir araya gelerek röportaj bile yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki duymuşsunuzdur, Deniz Türkiye'den Victoria's Secret'ın pembe halısında yürümek için seçmelere davet edilen ilk ve Türk oyuncu olmuştu.
6 yıl sonra geri dönen ikonik defile için New York'a giden Dilan Çiçek Deniz, Hello dergisine açıklamalarda bulundu.
Yurt dışında gördüğü yoğun ilgiyle "Helal olsun" dedirten Deniz, "New York'tayken yoldan çevirip, fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Gittiğim her yerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyorum. Bu ilgiyi hissetmek, yaptığımız işin evrensel bir değeri olduğunu görmek de büyük bir motivasyon veriyor" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın