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Aleyna Tilki'nin İran'daki İç Çamaşırlı Protesto Hakkındaki Soruya Kaçamak Cevap Vermesi Dikkat Çekti!

Aleyna Tilki'nin İran'daki İç Çamaşırlı Protesto Hakkındaki Soruya Kaçamak Cevap Vermesi Dikkat Çekti!

Aleyna Tilki
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 12:07

İran'da bir kadın öğrenci, zorunlu başörtüsü kurallarını iç çamaşırlarıyla kampüste yürüyerek protesto etti. Geniş çapta ses getiren bu olay geçtiğimiz akşam Aleyna Tilki'ye de soruldu. Ünlü şarkıcının sessizliğe bürünüp kaçamak cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Bir genç kadın, İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nde "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına beklenmedik şekilde tepki gösterdi.

Bir genç kadın, İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nde "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına beklenmedik şekilde tepki gösterdi.

Kampüste iç çamaşırlarıyla yürüyüp hükümet aleyhinde sloganlar atan kadının protestosu dünya çapında yankılandı.

Kampüste iç çamaşırlarıyla yürüyüp hükümet aleyhinde sloganlar atan kadının protestosu dünya çapında yankılandı.

Ülkemizde de büyük yankı bulan bu olaya ünlüler de sessiz kalmadı. Pek çok isim hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de röportajlarıyla genç kadına destek oldu.

Ülkemizde de büyük yankı bulan bu olaya ünlüler de sessiz kalmadı. Pek çok isim hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de röportajlarıyla genç kadına destek oldu.

Kalben'in açıklamasını da buradan görebilirsiniz:

Önceki akşam Cosmopolitan Türkiye'nin bir etkinliğine katılan Aleyna Tilki'ye bu konu hakkında bir soru yöneltildi.

Önceki akşam Cosmopolitan Türkiye'nin bir etkinliğine katılan Aleyna Tilki'ye bu konu hakkında bir soru yöneltildi.

"Dünya şu anda İranlı bir kadın eylemciyi konuşuyor. Siz de bir kadın olarak konuya hangi pencereden bakıyorsunuz?" diye sorulan genç şarkıcı “Ben paylaştım zaten durumu da. Zaten belli değil mi benim hangi pencereden baktığım. Yani teşekkür ederim biz içeri gidelim" cevabını verdi.

"Dünya şu anda İranlı bir kadın eylemciyi konuşuyor. Siz de bir kadın olarak konuya hangi pencereden bakıyorsunuz?" diye sorulan genç şarkıcı “Ben paylaştım zaten durumu da. Zaten belli değil mi benim hangi pencereden baktığım. Yani teşekkür ederim biz içeri gidelim" cevabını verdi.
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Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından paylaştığını belirttiği hikayesini de buradan görebilirsiniz:

Aleyna Tilki'nin Instagram hesabından paylaştığını belirttiği hikayesini de buradan görebilirsiniz:

Ardından "Coğrafya kader midir?" sorusunu duyduktan sonra sessizliğe bürünüp yere bakan Tilki'nin "Bunları da konuştum arkadaşlar" diyerek konuşmak istememesi dikkatlerden kaçmadı.

Ardından "Coğrafya kader midir?" sorusunu duyduktan sonra sessizliğe bürünüp yere bakan Tilki'nin "Bunları da konuştum arkadaşlar" diyerek konuşmak istememesi dikkatlerden kaçmadı.

Magazin Burada'ya konuşan Aleyna Tilki'nin tavırlarına tepki gösterenler de oldu...

Magazin Burada'ya konuşan Aleyna Tilki'nin tavırlarına tepki gösterenler de oldu...
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