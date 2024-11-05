Aleyna Tilki'nin İran'daki İç Çamaşırlı Protesto Hakkındaki Soruya Kaçamak Cevap Vermesi Dikkat Çekti!

İran'da bir kadın öğrenci, zorunlu başörtüsü kurallarını iç çamaşırlarıyla kampüste yürüyerek protesto etti. Geniş çapta ses getiren bu olay geçtiğimiz akşam Aleyna Tilki'ye de soruldu. Ünlü şarkıcının sessizliğe bürünüp kaçamak cevap vermesi dikkatlerden kaçmadı.