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Kalben'den İran'da İç Çamaşırlarıyla Kampüste Oturup Başörtü Uyarısını Protesto Eden Kadına Destek!

Kalben'den İran'da İç Çamaşırlarıyla Kampüste Oturup Başörtü Uyarısını Protesto Eden Kadına Destek!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
05.11.2024 - 00:36

İran'daki bir üniversitede kıyafetlerini çıkarıp iç çamaşırlarıyla protesto eden genç kadın dünya gündemine oturdu. Şarkıcı Kalben sosyal medyaya bomba gibi düşen kadın hakkında tepkili bir açıklama yaparken desteğini de belli etti.

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Genç bir kadının, İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği protesto büyük yankı uyandırdı.

Genç bir kadının, İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği protesto büyük yankı uyandırdı.

İran’da "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan genç kadın kıyafet yasaklarına karşı slogan attı.

İran’da "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan genç kadın kıyafet yasaklarına karşı slogan attı.

Hükümeti protesto eden genç kadın, üniversite yönetiminin şikayeti üzerine İran polisi tarafından tutuklandı.

Hükümeti protesto eden genç kadın, üniversite yönetiminin şikayeti üzerine İran polisi tarafından tutuklandı.

Dünyada yankı bulan olay hakkında bir açıklama da şarkıcı Kalben'den geldi. Magazin Burada tarafından katıldığı bir davette görüntülenen ünlü şarkıcı “Birbirimizin özgürlüğü için hâlâ hayatımızı feda etmeyi göze alıyoruz. Tüm çocukların özgürce büyümesini, giyinmesini ve davranmasını istiyorum" diyerek olanlara tepki gösterdi.

Dünyada yankı bulan olay hakkında bir açıklama da şarkıcı Kalben'den geldi. Magazin Burada tarafından katıldığı bir davette görüntülenen ünlü şarkıcı “Birbirimizin özgürlüğü için hâlâ hayatımızı feda etmeyi göze alıyoruz. Tüm çocukların özgürce büyümesini, giyinmesini ve davranmasını istiyorum" diyerek olanlara tepki gösterdi.

Kalben'den aynı zamanda "İnananların inançlarını özgürce yaşamasını, diğer insanların ise baskı görmemesini diliyorum; çünkü bence inanç ve Tanrı bu değil” açıklaması geldi.

Kalben'den aynı zamanda "İnananların inançlarını özgürce yaşamasını, diğer insanların ise baskı görmemesini diliyorum; çünkü bence inanç ve Tanrı bu değil” açıklaması geldi.
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İşte o anlar...

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