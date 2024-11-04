Kalben'den İran'da İç Çamaşırlarıyla Kampüste Oturup Başörtü Uyarısını Protesto Eden Kadına Destek!
Kalben'den İran'da İç Çamaşırlarıyla Kampüste Oturup Başörtü Uyarısını Protesto Eden Kadına Destek!
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Genç bir kadının, İran'ın başkenti Tahran'daki İslam Azad Üniversitesi'nin kampüsünde iç çamaşırlarıyla gerçekleştirdiği protesto büyük yankı uyandırdı.
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İran’da "uygunsuz başörtüsü" gerekçesiyle güvenlik güçlerinin saldırısına uğrayan genç kadın kıyafet yasaklarına karşı slogan attı.
Hükümeti protesto eden genç kadın, üniversite yönetiminin şikayeti üzerine İran polisi tarafından tutuklandı.
Dünyada yankı bulan olay hakkında bir açıklama da şarkıcı Kalben'den geldi. Magazin Burada tarafından katıldığı bir davette görüntülenen ünlü şarkıcı “Birbirimizin özgürlüğü için hâlâ hayatımızı feda etmeyi göze alıyoruz. Tüm çocukların özgürce büyümesini, giyinmesini ve davranmasını istiyorum" diyerek olanlara tepki gösterdi.
Kalben'den aynı zamanda "İnananların inançlarını özgürce yaşamasını, diğer insanların ise baskı görmemesini diliyorum; çünkü bence inanç ve Tanrı bu değil” açıklaması geldi.
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İşte o anlar...
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