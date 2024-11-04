Gonca Vuslateri Leyla'daki İkonik 'Para Bizde' Dansını Bu Kez de Trabzonspor'u Deviren Fenerbahçesi İçin Yaptı
Gonca Vuslateri Leyla'daki İkonik 'Para Bizde' Dansını Bu Kez de Trabzonspor'u Deviren Fenerbahçesi İçin Yaptı
Geçtiğimiz aylarda anne olan Gonca Vuslateri, 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' dizisiyle ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncunun yapımdaki dansı da kısa süredeki ikonikleşti. Vuslateri sosyal medyayı kasıp kavuran dansını bu kez de Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe için paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlandırdığı her karakterle hafızalarımıza kazınan Gonca Vuslateri oyunculuğu, zaman zaman millete had bildirişi, sosyal medya paylaşımları derken her adımıyla gündem olan ünlülerimizden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle son dönemlerde özel hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncu sunuculuğunu üstlendiği "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programda hamile olduğunu duyurmuş, ardından sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.
Hamilelik pozlarıyla gözlerden kalpler çıkaran Gonca Vuslateri geçtiğimiz Nisan ayında kızı Asya'yı kucağına alarak anne olma heyecanı yaşamıştı.
Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren Vuslateri, yakın zamanda yayın hayatına başlayan 'Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...' dizisiyle ekranlara döndü.
Dizide canlandırdığı 'Nur' karakteriyle büyük beğeni toplayan Gonca Vuslateri'nin "Para Bizde" şarkısıyla olan dansı sosyal medyayı adeta yıktı geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetenekli oyuncu ikonik dansını bu kez de renklerine bağlı olduğu takımı Fenerbahçe için paylaştı. Deplasmandaki Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmesiyle sevinç yaşadı.
Hadi gelin, ünlü oyuncunun paylaşımına gelen yorumlara bi' bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın