Gonca Vuslateri Leyla'daki İkonik 'Para Bizde' Dansını Bu Kez de Trabzonspor'u Deviren Fenerbahçesi İçin Yaptı

Geçtiğimiz aylarda anne olan Gonca Vuslateri, 'Leyla: Hayat...Aşk...Adalet' dizisiyle ekranlara geri döndü. Ünlü oyuncunun yapımdaki dansı da kısa süredeki ikonikleşti. Vuslateri sosyal medyayı kasıp kavuran dansını bu kez de Trabzonspor'u mağlup eden Fenerbahçe için paylaştı.