Boşanmasından Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le de Ayrılan Onur Atilla'dan Kalpli Fotoğraftaki Kadınla İlgili Açıklama

10 yıllık eşinden boşandıktan kısa süre sonra şarkıcı Nez ile yeni aşka yelken açan Onur Atilla'nın bu ilişkisi de uzun sürmemişti. HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; geçtiğimiz gün bir kadınla paylaşım yapan ünlü oyuncu 'yeni aşk' iddiaları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.