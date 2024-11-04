Boşanmasından Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le de Ayrılan Onur Atilla'dan Kalpli Fotoğraftaki Kadınla İlgili Açıklama
Boşanmasından Sonra Aşk Yaşadığı Nez'le de Ayrılan Onur Atilla'dan Kalpli Fotoğraftaki Kadınla İlgili Açıklama
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Güldür Güldür Show'la geniş bir kitle tarafından tanınan Şükrü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği eşi Sinem Ayyıldız'la sessiz sedasız boşanmıştı.
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10 yıllık hayat arkadaşıyla yollarını ayırdığı sosyal medyada duyuran ünlü oyuncunun, biten evliliğinden yalnızca günler sonra şarkıcı Nez'le ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı.
Birlikte tatillere giden, gezen-tozan, spor salonlarında ter döken ikili aşklarının her anını kendi hesaplarından paylaşmadan duramıyorlardı.
Onur Atilla'nın boşanır boşanmaz aşkını ilan ettiği Nez'le olan birlikteliği de uzun sürmemişti. 'İhanet' ve 'yuva yıkan kadın' gibi iddiaların havada uçuştuğu ilişkinin sona ermesi de epey konuşuldu elbette.
Rüştü Onur Atilla geçtiğimiz gün yeni bir paylaşımla ortalığı hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun bir kadınla paylaştığı kalp emojili fotoğraf "Yeni aşk mı başladı?" diye yorumlanması sosyal medyada gündem yarattı.
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HaberTürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığı merak konusu olan ünlü oyuncudan ilk kez açıklama geldi.
"Hayır, yeni bir ilişkiye başlamadım" diyen Atilla, "Fotoğrafı paylaşan kişi, turne sırasında oyunumuzu seyreden, sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdiğimiz biri. Yeni bir ilişkiye başlasam emin olun bunu söylerim. Biliyorsunuz, benim gizlim, saklım yok" diyerek aşk dedikodularını yalanladı.
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