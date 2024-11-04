Kumarda 10-15 Tane Evini Kaybettiğini Söyleyen Serdar Ortaç Elindeki Son Lüks Villasını da Satışa Çıkardı!
Kumarda 10-15 Tane Evini Kaybettiğini Söyleyen Serdar Ortaç Elindeki Son Lüks Villasını da Satışa Çıkardı!
Kaynak: https://www.takvim.com.tr/bugunku-tak...
Takvim’den Ufuk Özcan'ın haberine göre; uzun zamandır kumar borçlarıyla baş etmeye çalışan Serdar Ortaç cephesinden kötü haber geldi. “Kumarda 10-15 ev kaybettim' diyen ünlü şarkıcının elindeki son evini de satışa çıkardığı ortaya çıktı. Sarıyer'deki 8 oda, 4 salon, 4 banyolu evin fiyatıysa elbette dudak uçaklattı!
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'Karabiberim' parçasıyla müzik dünyasına bomba gibi girdikten sonra her ikonik şarkısıyla dillere pelesenk olan Serdar Ortaç Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden.
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Bir dönem sadece şarkıları, konserleri ve doludizgin aşk hayatıyla konuşulan ünlü popçu; yıllardır mücadele ettiği MS hastalığının ağırlaşması, boşanma süreci, kumar borçları derken epey zor dönemlerden geçip kendini alkole vermişti.
Son gidişatıyla tüm sevenlerini epey endişelendiren Ortaç'ın yaptığı açıklamalar da oldukça üzmüştü. Kumarda inanılmaz yüklü kayıplar yaşadığı da bilinir bir gerçekti.
Hatta "Para bitti bütün kazancımı yedim. 1 lira kazanılmıyor bu işten. Çok para kaybettim rakam veremem, 10-15 tane ev hepsi gitti her yerde vardı. Ali Sami Yen Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı öyle düşün" açıklaması yapmıştı.
15 milyon TL borç ödediğini açıklayan Serdar Ortaç'ın elinde bir tek Sarıyer'de oturduğu evi kalmıştı ki, o kısımda da yeni bir gelişme yaşandı.
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Zaman zaman magazin gündemine de damga vuran bu ev İstanbul'un göz kamaştıran bölgelerinden İstinye sırtlarında bulunuyor. Boğaz manzaralı 750 metrekare arsa üzerine kurulu 8 oda, 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina; teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli ve peyzajlı.
Takvim’den Ufuk Özcan'ın haberine göre; borçlarını bir türlü ödeyemeyen Ortaç yaşadığı lüks sitedeki evini de satışa çıkardı.
Caddebostan'a taşınma kararı aldığı iddia edilen ünlü popçunun şatafatlı villa için 10 milyon dolar (340 milyon lira) istediği ortaya çıktı.
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