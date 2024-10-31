Tam Erkek Anneleri: İlk Göz Ağrı Oğlu Kuzey'in Doğum Gününü Kutlayan Çağla Şıkel'e Demet Şener'den Mesaj
Tam Erkek Anneleri: İlk Göz Ağrı Oğlu Kuzey'in Doğum Gününü Kutlayan Çağla Şıkel'e Demet Şener'den Mesaj
Çağla Şıkel, büyük oğlu Kuzey'in 15. yaşını sosyal medyadan kutladı. Anlam dolu sözler yazan ünlü manken paylaşımına yorum yağarken, oğluna özlemi artan Demet Şener de epey duygulandı.
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2008-2015 yılları arasında evli olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ ikilisinin bu birlikteliklerinden Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki çocukları dünyaya gelmişti.
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Oğullarıyla adeta bir arkadaşlarıymış gibi iletişim kurup eğlenen ünlü mankenin çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar da buram buram samimiyet kokuyor.
Evlatları için sık sık bir araya gelen Emre ve Çağla çiftinin ilk göz ağrısı Kuzey bugün 15 yaşına bastı. Ünlü manken ve sunucu, oğlunun bu anlamlı gününü yürekleri sıcacık eden bir paylaşımla kutladı.
Oğullarının eskiden yeniye pek çok fotoğraf ve videosunu paylaşan Şıkel, "Doğduğun gün kutlu olsun oğlum. Hayat sana hep hayal ettiğin gibi mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana annelliğimi böylesine, iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için" diyerek başladı sözlerine ve devam etti:
"15 sanki yeni 18 gibi... Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi. Ah Kuzey seni izlemek o kadar güzel ki oğlum… O kadar gururlu ve mutluyum ki yazacak kelime bulamıyorum"
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"Gözümden akıyor şimdi sana olan sevgim. Damlaya damlaya göller, denizler okyanuslarımsın benim sonsuz denizim… Sen dalgalan ben durulurum. Senin sakinliğine dalga olurum. Elini uzattığın, gözünü devirdiğin her yerdeyim oğlum"
"İyi günde, çok da iyi olmayan günlerde, hayatın gerçeklerinde... Yağmurunda, çamurunda, esip gürlediğinde, güneş olup açtığında senin için gökyüzü olurum ben... Sen yeter ki iyi ol, sağlıklı ol, mutlu ol. Çok ama çok seviyorum seni. Şimdi ve son nefesime kadar"
Çağla Şıkel'in anlam dolu sözlerle bezenmiş paylaşımına yorum yağarken Demet Şener de Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer olan oğluna olan özlemiyle içini döktü.
Şener "Uçaktayım Ömer’e gidiyorum ağlattın beni🥺aynı duygular🙏🏻" paylaşımında bulundu.
Çağla Şıkel'in ünlü dostlarından kendisini seven takipçilerine kadar pek çok kişi Kuzey'in doğum gününü kutladı.
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