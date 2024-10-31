6 Yıllık Evlilikleri Son Buluyor: Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu Anlaşmalı Olarak Boşanıyor!
6 Yıllık Evlilikleri Son Buluyor: Şarkıcı Bengü ve Selim Selimoğlu Anlaşmalı Olarak Boşanıyor!
Şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Bengü ve eşi Selim Selimoğlu'nun anlaşmalı olarak boşanacağı haberi sevenlerini bir hayli üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Bengü kariyeri kadar özel hayatıyla gündemde olan ünlülerimizin arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sayısız parçasıyla dillere pelesenk olan Bengü, 1.5 senedir birlikte olduğu Selim Selimoğlu'yla 29 Ağustos 2018 tarihinde nikah masasına oturmuştu.
Aşklarıyla magazin dünyasının gözde çiftleri arasına giren ikili hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Buna göre, Bengü'nün eşinin kumar borcu yüzünden sıkıntılar çektiği öne sürülmüştü.
Daha sonra bu dedikoduların alıp başını yürümesinden sonra açıklama yapma gereği duyan ünlü şarkıcı, eşinin çalışma masasında yer alan aile fotoğraflarını paylaşmış ve düştüğü notla iddiaları yalanlamıştı.
Gözde ikili şu sıralar kızları Zeynep ve oğulları Selim'i kameralardan uzakta büyütürken bir haber daha patlak verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 yıllık evli olan Bengü ve Selim Selimoğlu'nun birlikteliğine nazar değdiği ve bugün anlaşmalı olarak boşanacakları iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın