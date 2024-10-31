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Ağızlar Açık Kaldı: Gülşah Saraçoğlu'nun Başı Kapalı Vücut Çoraplı Pozları Kullanıcıları İkiye Böldü!

Ağızlar Açık Kaldı: Gülşah Saraçoğlu'nun Başı Kapalı Vücut Çoraplı Pozları Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
31.10.2024 - 15:32

Pek çok ünlü ismin kombininde imzası bulunan modacı Gülşah Saraçoğlu bu kez kendi giydiği kıyafetle gündeme oturdu. Ünlü modacının başı kapalı, siyahlar içindeki vücut çoraplı kombini kullanıcıları da ikiye böldü.

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Ülkemizde moda programlarının önde gelen isimlerinden Gülşah Saraçoğlu'nu tanımayan pek kimse yoktur.

Ülkemizde moda programlarının önde gelen isimlerinden Gülşah Saraçoğlu'nu tanımayan pek kimse yoktur.

Kendisi aynı zamanda birçok kadın ünlünün görenleri büyüleyen kombinine de imza atmış, atmaya da devam eden bir modacı.

Kendisi aynı zamanda birçok kadın ünlünün görenleri büyüleyen kombinine de imza atmış, atmaya da devam eden bir modacı.

Geçtiğimiz günlerde "Can güvenliğim yok" diyerek sosyal medyadan açıklama yapıp sevenlerini de korkutmuştu.

Geçtiğimiz günlerde "Can güvenliğim yok" diyerek sosyal medyadan açıklama yapıp sevenlerini de korkutmuştu.

Ardından iddiaların odağındaki şahıs ilk kez açıklama yapmış söylenenlerin tamamını yalanlamıştı:

Gülşah Saraçoğlu bu kez de kendi giydiği vücut çoraplı kombiniyle gündeme damgasını vurdu.

Gülşah Saraçoğlu bu kez de kendi giydiği vücut çoraplı kombiniyle gündeme damgasını vurdu.

Vücudu tepeden tırnağa siyah bir tülle kaplı olan ünlü modasının taşlı bikinisiyse gözlerden kaçacak gibi değildi.

Vücudu tepeden tırnağa siyah bir tülle kaplı olan ünlü modasının taşlı bikinisiyse gözlerden kaçacak gibi değildi.
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Dekolteli kombiniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Gülşah Saraçoğlu'nun bu pozları kimileri tarafından beğenilirken kimilerinin de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Dekolteli kombiniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Gülşah Saraçoğlu'nun bu pozları kimileri tarafından beğenilirken kimilerinin de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ünlü modanın pozlarının tamamını da buradan görebilirsiniz:

Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumları da birlikte okuyalım...

Hadi gelin, kullanıcılardan gelen yorumları da birlikte okuyalım...
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