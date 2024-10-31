Yağmur Tanrısevsin'in Futbol Elçisi Olduğundan Bihaber Takılan Hande Sarıoğlu Yerin Dibine Sokuldu!
Yağmur Tanrısevsin'in Futbol Elçisi Olduğundan Bihaber Takılan Hande Sarıoğlu Yerin Dibine Sokuldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak 'Kalp Yarası' dizisiyle ekranlarımıza gelen Yağmur Tanrısevsin oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatının dışında farklı konularla da gündeme geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunların başında da ünlü oyuncunun A Milli Futbol Takımımızı desteklemek için hemen her maçta tribünlerdeki yerini almasını sayabiliriz.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) boyunca ay-yıldızlı formasıyla marşlar söyleyip coşkumuzun büyük parçalarından biri olmuştu hatta.
Aranızda belki "Neden Yağmur Tanrısevsin her maçta tribündeki yerini alıyor, etkinliklere katılıyor?" diye merak edenler olabilir, hemen açıklayalım...
Ünlü oyuncu haziran ayının başında yani EURO 2024 öncesi A Milli Takımımızın gönüllü futbol elçisi olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta Tanrısevsin geçtiğimiz gün Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük futbol organizasyonlarının başında gelen Ballon d’Or’a da katıldı.
A Milli Futbol Takımımızın gönüllü futbol elçisi olması nedeniyle etkinliğe davet edilen Yağmur Tanrısevsin'in gecede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kırmızı elbise tercih etmesi de büyük beğeni topladı.
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programı sunucularından Hande Sarıoğlu'ysa ünlü oyuncuyu "Yağmur Tanrısevsin'in bu futbol organizasyonlarında son zamanlardaki katılımını, özellikle futbol neferi olarak boy göstermesini sorguluyorum... Neden Yağmur Tanrısevsin ben burada bir soru işareti bırakıyorum size" diyerek hedef aldı.
O sırada lafa giren Bilal Özcan da "Neden olimpiyatlarda bizim Türk takımıyla birlikte Yağmur Tanrısevsin oradaydı resmi görevli olarak. Bu konuda lütfen bir açıklama yapın" diyerek çıkıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin ekibini sunucularının sözleriyle sosyal medya kullanıcıları tarafından elbette tepkiyle karşılandı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın