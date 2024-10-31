Yağmur Tanrısevsin'in Futbol Elçisi Olduğundan Bihaber Takılan Hande Sarıoğlu Yerin Dibine Sokuldu!

Söylemezsem Olmaz adlı programın sunucularından biri olan Hande Sarıoğlu bu kez de Ballon d’Or 2024'e katılan oyuncu Yağmur Tanrısevsin'i hedef aldı. 'Neden hep Yağmur?' diye çıkışan sunucuya 'Çünkü o bizim A Milli Takımımızın gönüllü futbol elçisi' ayarı verildi.